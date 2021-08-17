Wetland Seasons Bay接連加推215伙　周末推售350伙

新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay加推3號價單，涉及215伙。新地代理總經理胡致遠表示，項目將於本周六起推出350伙作首輪銷售，當中有302伙以價單形式售賣，餘下48伙則以招標形式推出。

最新一批單位涵蓋一房至三房單位，以最高折扣率，即17.5%計，新一張價單折實售價由471.68萬至972.36萬元，折實呎價13,025至18,850元，折實平均呎價則為15,018元。新地副董事總經理雷霆表示，第3張價單與第2張價單比較，定價高約6.5%，主要由於新價單包括58個特色戶，樓層景觀亦較上一批更優勝，故均價有所上升，而實際只屬輕微加推。

示範單位相

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Wetland Seasons Bay由上周四（12日）起收票，消息指，項目收票至昨天（16日）累收約6,000票，以首輪銷售350伙計，超額約16倍。胡致遠預計，今天（17日）入票將增加至6,500至7,000票，並將於本周四（19日）截票。

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