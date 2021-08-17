【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？

▲ Google或會提早在今年秋季發表Pixel Fold摺疊手機。

近年摺疊手機再次掀起熱潮，繼三星（Samsung）之後，華為、Motorola、小米等品牌亦相繼仿效，陸續推出摺疊手機產品。早前網上傳聞指，Google也有意推出Pixel Fold摺機，並有機會提早在今年秋季發表。

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外國網友@cstark27透過Twitter爆料，指在Android 12程式碼中發現，分別有「Oriole」、「Raven 」及「Passport」三個不同開發代號。當中「Oriole」及「Raven 」分別代表Pixel 6及Pixel 6 Pro手機，而「Passport」一直被認為是Pixel Fold摺疊手機。爆料人士指， 程式碼中的「g5123b」是Samsung 5G Modem代號，將應用於Pixel 6系列手機，而Pixel Fold也有機會採用Google自家的Tensor處理器。

目前仍未清楚Pixel Fold手機的具體規格，據早前韓國媒體報道指，其OLED屏幕會採用超薄玻璃，屏幕大小為7.6吋。外界預料，Pixel Fold最快在本年秋季與Pixel 6系列一同發布。

責任編輯：李寶如