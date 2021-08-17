  • 30°C
香港時間 : 2021817日 (二) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？

科技 20:00 2021/08/17

分享：

Google或會提早在今年秋季發表Pixel Fold摺疊手機。

近年摺疊手機再次掀起熱潮，繼三星（Samsung）之後，華為、Motorola、小米等品牌亦相繼仿效，陸續推出摺疊手機產品。早前網上傳聞指，Google也有意推出Pixel Fold摺機，並有機會提早在今年秋季發表。

<<【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式

<<【5G手機】傳Google於本月底發布Pixel 5a手機　支援5G網絡+4,680 mAh電池容量

外國網友@cstark27透過Twitter爆料，指在Android 12程式碼中發現，分別有「Oriole」、「Raven 」及「Passport」三個不同開發代號。當中「Oriole」及「Raven 」分別代表Pixel 6及Pixel 6 Pro手機，而「Passport」一直被認為是Pixel Fold摺疊手機。爆料人士指， 程式碼中的「g5123b」是Samsung 5G Modem代號，將應用於Pixel 6系列手機，而Pixel Fold也有機會採用Google自家的Tensor處理器。

目前仍未清楚Pixel Fold手機的具體規格，據早前韓國媒體報道指，其OLED屏幕會採用超薄玻璃，屏幕大小為7.6吋。外界預料，Pixel Fold最快在本年秋季與Pixel 6系列一同發布。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式
2021/08/13
【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
2021/08/13
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
2021/08/11
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　

你可能感興趣

【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式
17:30 2021/08/13
【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
12:22 2021/08/13
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
11:25 2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
流動裝置 5G Google 媒體 Twitter 品牌 小米 Moto 處理器 華為

下一篇文章

【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能裝置】德國半導體廠「英飛凌」推新款掃描儀　加快眼鏡、汽車AR應用
【智能裝置】德國半導體廠「英飛凌」推新款掃描儀　加快眼鏡、汽車AR應用
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦
【MacBook】蘋果通過美商標局專利　MacBook Pro或有機會支援Apple Pencil？
【MacBook】蘋果通過美商標局專利　MacBook Pro或有機會支援Apple Pencil？
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數
【機迷熱話】締造歷史！　Switch成日本30年來首個橫掃遊戲銷售週榜的主機
【機迷熱話】締造歷史！　Switch成日本30年來首個橫掃遊戲銷售週榜的主機