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【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用

科技 18:45 2021/08/17

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去年AWS推出量子運算雲服務Amazon Braket，助企業及其他客戶透過雲端形式接觸、研發與使用量子相關技術。

量子電腦被視為未來電腦科技的突破技術，多間科企包括AWS、Google、IBM都積極進軍量子運算領域。AWS Amazon Braket總經理Richard Moulds指出，該企的目標之一是推出量子運算解決方案，化解傳統電腦所未能應付的運算難題，「所有人都會問到量子電腦到底有甚麼用途。」他表示，至今日為止，量子電腦所能做的，傳統電腦也可做得到，但未來應用上仍有很多發掘空間。

＜＜【量子電腦】 IBM於德國設歐洲首台量子電腦　協助開發新材料及藥物

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他指出，最佳化計算是最有潛力領域，因應量子電腦特殊的運算方式，對解決複雜的多變項組合問題有很大優勢，交通網絡管理、物流、生產製造流程等範疇都能應用，「例如金融銀行業，就可運用量子運算找出最低風險的投資組合。」其次，量子電腦可更有效地模擬物理世界運作進行運算，這對化學工業、材料研發、研發新藥物等，需要運算粒子、細胞互動的場景，會有頗大助力。

他舉例，AWS與車廠BMW合作研發量子電腦應用在汽車工業，並舉行全球挑戰賽。4個案例範疇就包括：1. 前期生產產能配置，以最低產量滿足前期測試要求；2.模擬物料變形的情況；3.計算車輛中感應器的最佳安裝位置；4.自動化品質管理的算法訓練。

車廠BMW與AWS合作，舉行量子電腦運算挑戰，開發量子電腦的應用。（法新社資料圖片）

AWS量子運算中心量子硬件研究負責人Oskar Painter承認，量子運算尚遠未成熟，但現時研發速度正在加速。在運算能力上，量子電腦已超越傳統電腦，但如何運用這種運算能力，科技界尚未掌握。他續指，量子技術上預計即將步入新階段，即量子電腦足夠多量子位元（Qubit），開始配備「糾錯（error correction）」的能力，這些機器可開始用於運算，預計在十年甚至數年之內，可望規模化發展，處理更重要的應用問題。

AWS去年正式推出量子運算雲服務Amazon Braket，讓企業與其他客戶可以雲端形式接觸、研發與使用量子相關技術。客戶可在模擬環境中構建與測試，然後再在第三方的量子電腦運行。Richard Moulds指出，AWS相信量子電腦在成熟後可作為顛覆性技術，如果企業客戶投入這項技術的進度太慢，未來難以與對手競爭。AWS現時推出量子計算雲服務，讓公眾與研究者通過雲端接觸、應用新技術，而且量子電腦有不同種類與特性，雲服務可讓客戶按需要接觸多種量子電腦。

記者：周俊霖

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