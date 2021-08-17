【數碼轉型】港中小企夥初創　研新技術減少營運損失

▲ 香港科技園公司與滙豐今宣布，推出「SPRINTER 2」第二期計畫，開放予香港物流、建築及相關服務業的中小型企業申請。

企業要在「疫」境求存，如何利用科技創造新的營運和商業模式，已成為重要課題。有港企就藉著香港科技園公司與滙豐推出的「SPRINTER 2」計畫，與科技公司進行配對，共同研發新技術方案，解決企業營運痛點。

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主要生產塑膠品的本地企業喜高製品，目前分別在內地及多明尼加共和國設廠。該企在內地廠房早就利用二維碼（QR Code）等掃描技術進行倉庫管理，以及利用手提電腦或平板電腦進行生產管理。惟5年前將相關技術搬到多明尼加共和國，卻完全不管用，甚至令該企損失慘重。

喜高製品資訊科技總監區偉强笑指，多明尼加共和國的員工確實能夠出到貨，但會無視QR Code，從來不會「嘟」，令倉庫管理的數量總是出錯。當地員工甚至曾經將原本要送到歐洲的貨物，搬到往韓國的貨車上，令公司損失嚴重，區直言：「這個痛點相當『痛』，因為這個情況基本上兩至三個月會發生一次，每一次損失至少7位數字。」

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有見及此，該企去年就參加了由香港科技園公司與滙豐合作推出的「SPRINTER 2」第一期計畫，期間與約10間科技初創進行配對，最後經過篩選，與本地其中一間初創成功展開合作，投放約100萬資金，共同研發一個人工智能視覺檢測（AI Visual Detection）系統，進行實時監測。

區偉强指出，該系統主要透過實時鏡頭對準貨櫃，每個貨櫃會設有3至4部鏡頭，黏有標籤的貨物上在推上貨櫃後，鏡頭就會拍攝約1,000張照片並讓AI系統分析，確認該貨物的運送地點。如果貨物錯誤推進非正確的貨櫃，就會如登機坪一樣，出現錯誤的聲響，提醒員工必須作出更正。

區偉强表示，目前系統已在內地廠房進行試驗，系統準確率已逾99%，惟在室內及室外的情況還會有稍微偏差，該企仍在積極調整及改善系統。只要系統準確率達100%時，就會立刻將系統轉移到多明尼加共和國採用。

夥以色列AI初創 分析金屬3D骨頭合適度

除了喜高製品外，主要利用金屬3D打印技術製造骨科植入物的科能三維技術（醫療）同樣曾參加「SPRINTER 2」第一期計畫，該企成功與以色列一間AI科技初創進行配對。

科能三維技術（醫療）創辦人及行政總裁丘榮豐透露，該企去年中收到香港大學及瑪麗醫院的骨癌案件，病人需要在2個月內進行骨科手術，盼該企能夠利用3D打印技術製造植入物，讓病人的手毋需截肢。

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丘表示：「在過程中發現，2個月是相當趕急。過往設計金屬打印時，我們都是靠預估哪個最適合，然後不斷打印骨頭去嘗試，每個骨頭打印時間可能長達一星期，如果出現錯誤，又要重新打印，並非所有病人都可以等得到。」因此現時就透過計畫，與以色列AI科技初創合作，就可以先製圖並預覽設計，利用AI分析是否合適病人再作打印，節省大量時間。

第二期計畫開放報名 物流、建築中小企可參與

目前「SPRINTER 2」新一期計畫已完成所有階段，香港科技園公司首席財務總監麥仕傑表示，該企將會持續與滙豐合作，現時已開放「SPRINTER 2」第二期計畫報名程序，截止日期為2021年9月30日。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍補充指，由於物流及建築界是香港經濟重要之柱，加上在第一期計畫推出時，已有不少物流及建築界的滙豐香港客戶查詢，因此第二期計畫開放予香港物流、建築及相關服務業的中小型企業申請。

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記者：曾曉汶