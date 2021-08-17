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【阿富汗變天】罌粟大國經濟恐崩潰　未來經濟靠稀土？

股市 18:24 2021/08/17

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塔利班正式佔領阿富汗首都喀布爾，時隔20年重奪阿富汗政權。阿富汗過去極度依賴外國援助和國際支持，隨著美軍、外國大使館、當地非營利組織、及參與重建的機構陸續撤離工作人員，經濟活動將進一步遭削弱，經濟恐瀕臨崩潰。除了種植罌粟花，有分析認為，開發稀土可能成為出路。

政治長期不穩定加上自然災害，使阿富汗成為全球貧窮國家之一。該國經濟長久以來依賴國外援助，全國超過一半人口生活在每天收入2美元的「赤貧線」以下。國際貨幣基金（IMF）今年6月再調低阿富汗今年經濟增長率預測至2.7%，低於先前預測的4%，原因包括新冠疫情、乾旱、匯款減少、貿易下降，以及國內局勢動盪加劇。

多年來，阿富汗一直是全世界最大的鴉片生產國，大片農地被開闢種植罌粟鴉片。塔利班重奪政權後，可見將來罌粟鴉片相信仍為阿富汗重要收入來源。然而，除了是鴉片大國﹐阿富汗亦是稀土大國。

根據新聞雜誌The Diplomat此前報道，阿富汗駐華盛頓大使館前外交官Ahmad Shah Katawazai 稱，2020 年阿富汗的稀土金屬價值估計在 1 萬億至 3 萬億美元之間。另外，阿富汗還可能擁有6,000萬噸銅、22億噸鐵礦石、以及大量鋁、金、銀、鋅、鋰、汞礦。這些礦產可能將為阿富汗帶來可觀的收入。有分析認為，任何國家如果代表塔利班開採礦產，應僅在人權和婦女權利得到保護的情況下進行。

另一邊廂，對於塔利班來說，要開發這些礦產並非易事。多年戰爭衝突下，阿富汗的基礎設施遭到大量破壞，鐵路、公路、發電廠都殘破不堪。開發採礦項目的首要條件就是要建設好基礎設施。

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編輯：吳敏芳
 

稀土 外交 戰爭 美軍 人權 阿富汗

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