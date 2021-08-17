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【滴滴出行】據報內地監管部門已完成對滴滴的審查　業務需整改、公司下降年度業績目標

股市 18:42 2021/08/17

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報道稱，內地有關部門已完成對滴滴的審查。

《南華早報》引述消息人士指，據報早前遭網信辦調查的滴滴（美﹕DIDI）已完成其網絡安全審查，但監管機構將繼續把目標轉向其他在美國上市的內地科企。

滴滴盤前跌2.6%，現報7.9美元。

滴滴出行應用程式早前從平台下架，消息人士稱，為了符合監管機構的要求，滴滴員工近期忙於修改應用程式的數據管理系統，傳工程師已修補好應用程式的漏洞。不過，由於業務需要整改，滴滴幾個業務部門已降低原定於今年1月訂下的年度業績目標，原因是這些目標已「不可能實現」。

滴滴官網已下架滴滴出行App，詳見﹕【下一頁】

消息人士亦指，在調查期間，調查人員曾於滴滴總部內，召集中層員工進行數小時的問話，甚至在周末或臨時通知的情況下，亦會向員工問話。

報道稱，內地有關部門已完成對滴滴的審查。不過消息人士指，內地監管機構將會把目光轉移到其他曾於美國進行IPO的內地科網企業。滴滴未有回應有關報道。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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編輯﹕賴奕羚

美股 南華早報 IPO 滴滴出行

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