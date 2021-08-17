【樓市熱話】 康栢苑400呎單位租金1.3萬 竟唔包管理費差餉地租 　網民：業主搵到水魚未？

業主出租單位，通常都會包管理費、差餉及地租，皆因這些是業主應負責的費用，但近日在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」有業主發帖放租單位，竟表示「13000吾包差餉地租管理費水電煤上網費用 但跟單收費」，結果惹來網民瘋狂負評，直言是人生第一次聽到租金不包差餉地租，更諷刺該業主「搵到水魚未？」

根據該名業主帖子描述，單位「位於油塘康栢苑」、「2房、實用401呎、高層」、「廁所乾濕分離」、「13000吾包差餉地租管理費水電煤上網費用，但跟單收費，政府如有豁免差餉電費等等，都會豁免番比租客」、「最快九月中可入住」。

一齊睇睇單位係點：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此帖一出，網民迅速回應，普遍對於租金不包差餉地租表示不能理解，「第一次聽到『唔包差餉地租』嘅業主，大廈維修可能都唔包」、「可能啱啱到埗，買樓收租呢」、「如果租客唔交差餉地租管理費，都係只會追業主，所以業主不如加返落租金度保障自己」。

相關文章：【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個【見下頁】

也有網民把焦點放在康栢苑的地理位置上，認為應屬藍田區而不是油塘，「位置好吊腳, 兩頭吾到岸, 濕氣亦非常非常重, 全屋都出水，但一定系屬藍田區」、「康柏苑真心唔好諗行去地鐵站, 油塘同藍田都一樣,但佢確實係喺藍田」

相關文章：【樓市熱話】綠表一直轉不到居屋 港男嘆交公屋雙倍租很「甘」 網民：無老人家唔好預計會抽到【見下頁】

亦有網民關注這個單位是否已補地價，若未補地價而出租則有可能違法，「連補左地價未都成問題，仲敢要人俾地租管理費」、「未補地價而欠租，業主追討都會理虧架。呢d筍盤租得過」

同場加映：【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明