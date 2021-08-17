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揚海間隔曝光　506呎特色單位設三角形私人花園

股樓投資 18:06 2021/08/17

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黃竹坑站上蓋港島南岸第2期揚海快將開售，項目今日（17日）上載樓書，公布各單位戶型及面積。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目戶型多元化，而且部分單位廳房同向，務求令單位擁有最佳景觀。揚海設一房至四房間隔，其中一房單位實用面積由320至343平方呎不等，共有58伙；兩房單位由436至638平方呎，共271伙；三房單位由749至955平方呎，共198伙；而四房單位則由1,299至1,420平方呎，共44伙。項目另設29伙實用面積425至1,901平方呎的特色單位。

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據樓書平面圖可見，揚海最細單位為2A座5樓E室，實用面積320平方呎，單位屬一房間隔，設有開放式廚房。而最大單位則是1B座32樓A室，實用面積1,901平方呎，外連313平方呎平台及1,842平方呎天台。項目設有特色單位，其中2B座5樓B室實用面積506平方呎，單位外連145平方呎的私人花園，特別之處為花園呈三角形設計。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗介紹揚海建築設計，指揚海兩座住宅大樓以航海為概念，基座為船身形狀，配合大樓如船帆的外牆設計，突顯充滿動感的建築風格。

提及樓市升幅，湯輝宗指，集團續看好未來樓市，亦將策劃發展集團投得的古洞用地。他又指，項目3個示範單位將設於嘉里中心，包括一個連裝修單位及兩個無改動單位。

資料顯示，揚海位於香葉道11號，由兩座住宅大樓組成，共提供600伙，項目預計關鍵日期為2023年8月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 揚海 港島南岸 嘉里 黃竹坑

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