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【大行點睇】覆蓋中國逾半年輕世代 德銀維持看好嗶哩嗶哩

股樓投資 18:03 2021/08/17

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德銀發表報告，指嗶哩嗶哩（09626）用戶群覆蓋內地超過一半年輕世代，已建立龐大的影片社區，預計未來將可提高多元化的變現能力。該行預期，公司在綫上廣告、直播、會員制及未來計劃推出的遊戲等業務推動下，2020年至2023年綫上遊戲及非遊戲業務收入複合年均增長率將分別達到兩成及六成。

延伸閱讀  【大行點睇】招行績後大行維持或提高目標價    好淡有異目標價可以相差成倍？

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德銀預計，公司2020年至2023年收入年均複合年均增長率可達到47%，每月活躍用戶複合增速達到26%，每用戶平均收入增長達到16%。該行給予公司目標價854元，對應2023年企業價值對銷售收入7.3倍，高於國際同業的6.8倍子內地同業2.4倍的水平。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 目標價 銷售

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