【室內設計】 好客夫婦50萬裝修500呎居屋 一個法寶瞬間2房變3房 招呼客人過夜都冇問題

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香港住宅面積一般都比較小，有時候想宴請客人到家中聚會甚至過夜都會覺得不便，所以是次要介紹的單位業主就希望可以間出一間客房，給客人有個休息空間。單位是香港仔漁安苑一個居屋單位，一家四口居住於這個504呎的單位。俊成裝飾工程有限公司用了60個工作天把這個單位裝修成簡約無印風，白色為主調再配上木質傢俬，帶出溫馨的感覺。
業主的要求，亦是是次裝修的最大困難，就是在客廳間出一間客房。由原本兩房一廳的設計改做三房一廳，花了設計師不少功夫。為了善用空間，設計師利用趟門將半個客廳變成客房，每當有客人到訪，屋主就可以把趟門拉上，供客人休息。平日又可以拉開趟門，充分利用客廳活動空間。至於客房則設有沙發床，有客人時可將其攤開變成床，平日又可以做沙發以節省空間。至於沙發床的對面，則是一部掛牆電視與背後的白色石牆。白色石牆是屋主要求加上的，石牆為客房更添特色，亦可以與客廳的裝修分開，形成一個獨立的空間。雖說如此，石牆與客廳的裝修並沒有互相排擠，相反，白色石牆在客廳的木質裝修中更帶給人畫龍點睛的感覺。
單位設計的風格是簡約無印風，全屋木材用了木皮夾板和焗漆，一進客廳，只見白色牆身、木質傢俬、淡黃色皮革沙發和凳子，顏色統一簡潔，又帶給人溫馨的感覺。至於廚房，延續了客廳白色加上木傢俬的設計，但就採用較冷色調，黑色大理石牆身配以白色木質廚櫃，除了統一單位的簡約風外，大理石牆身亦更易清潔。而浴室亦加上了鏡面櫃子和霧面玻璃趟門，以增加空間感。
- 清拆：約35,000元
- 油漆：約50,000元
- 泥水：約88,000元
- 木工連訂造傢俬：約140,000元
- 水電：約85,000元
- 鋁窗：約48,000元
- 材料雜項及設計費連工程管理 ：約50,000元
合共 ：約496,000元
圖片由室內設計公司俊成裝飾工程有限公司提供
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責任編輯：黃苑筠