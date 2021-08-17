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【騰訊700】騰訊周三放榜 績前各大行評級和目標價一覽

股樓投資 18:29 2021/08/17

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內地科網巨頭騰訊(00700)周三(18日)將公布中期業績。綜合市場預測，騰訊第二季非通用會計準則盈利介乎305.93至346.54億元（人民幣．下同），中位數為329.16億元，按年升約9.2％，即上半年非通用會計準則盈利約660.34億元，按年升約15.4％。第二季收入預測中位數為1,379億元，按年升約20％。券商普遍對騰訊第二季手遊收入的增長預測相對保守，主要歸咎於期內未有大型新作推出，而受益於雲業務的強勁增長，預料其金融科技和商業服務收入增幅將較為顯著。縱使次季業績整體增長有機會放緩，多間大行對予騰訊最新的評級，仍以「買入」較多。

各大行績前予騰訊評級和目標價一覽：

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【騰訊700】騰訊周三放榜 光大新證伍禮賢：次季增長或放慢 建議420至450元長線吸納   詳情請看【下一頁

其中滙豐證券指出，遊戲業務一向是騰訊第一大收入命脈，但騰訊今季未見有吸晴的新作推出。滙證報告指出，《王者榮耀》和《和平精英》的總收入保持穩定，但新手遊《DnF》仍然發布無期，手遊市場競爭激烈，料騰訊手遊收入按年增13％。該行對騰訊全年的手遊收入預測下調6％，但強調仍對其遊戲業務保持積極態度。此外，騰訊在季內只發布了5款電腦遊戲，較今年首季的7款為少，相關收入料見持平。滙豐證券預計，騰訊的社交廣告料增26％；媒體廣告收入預增5％；而受益於雲業務的強勁增長延續至2021年，金融科技和商業服務收入預增38％。

近期官媒發表不少關於內地遊戲產業的評論，令市場關注騰訊盈利前景。大摩發報告指，在防止年輕人上癮方面，騰訊早已推行一系列比官方政策更為嚴謹的
措施，包括設置遊戲時間和付費限制，而這造成的收入敞口是相對可控，預計未成年人只貢獻騰訊約6％的遊戲收入。對於有官媒關注內地遊戲公司應肩負更多社會責任，大摩注意到該文章承認這些遊戲公司在國際間的影響力日漸擴大，有利向外宣揚內地的軟實力，因此預料監管升級的風險有所緩和，給予遊戲行業「吸引」評級。

【監管風暴】市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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