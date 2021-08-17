【監管風暴】市教委禁學科類培訓機構上市 教育股受挫 新東方跌近一成創新低

國務院上月發布有關教育「雙減」的文件，北京市教委今日（17日）舉行發布會，表示將會嚴禁教肓行業的資本化運作，學科類培訓機構亦不得上市融資。

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今日多隻內地教育股受挫，新東方（09901）全日跌近8%，收報13.98元，日內曾創上市新低；新東方在線（01797）跌7.7%，收報4.18元；新高教集團（02001）跌5%，收報3.95元；思考樂教育（01769）跌5.2%，收報1.84元；中國東方教育（00667）跌4.4%，收報7.96元。

北京市教委發言人於會上指，未來不會再審批面向義務教育階段學生的學科類培訓機構的新登記申請，而現有機構亦需要經重新審核。

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另外市教委指，將嚴格控制學科類培訓時間，校外培訓機構不得佔用法定假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓；規範學科類培訓的內容、培訓材料、教師資質等訊息；嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓，嚴禁提供境外教育課程；強化經營活動監管，落實將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理的要求，遏制過高收費行為。

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