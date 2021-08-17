【本港樓市】摩通：樓價今年料升逾一成　四大原因料政府不會出招遏樓價

▲ 摩根大通亞洲地產研究主管梁啟棠認為，樓價上升動力溫和，政府出招遏樓價的可能性亦不高

本港住宅樓價已升至歷史高位，摩根大通董事總經理及亞洲地產研究主管梁啟棠認為，樓價上升動力溫和，政府出招遏樓價的可能性亦不高，政策風險偏低前提下，摩通預期，今年樓價將會升逾10%，主要由資金推動，發展商股中首選新鴻基地產 （00016） ，因新地土儲較多，未來陸續有新盤推出。

摩通列出四大原因政府不會出招打壓樓市：（1）樓價按月升幅少於1%，成交額已於4月見頂；（2）本港樓價升勢跑輸其他市場，上半年港樓升6.9%，美國樓價則升15.6%；（3）面對離港人數增加，政府避免增加樓價壓力；（4）缺乏外來購買力將會限制樓價升幅。

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反映二手樓價指數的CCL上周升至191的新高，摩通稱，現時住宅樓市並未達到之前預期的過熱情況，每月平均升幅不足1%，與政府昔日的「過熱指標」每月升至少2%、升幅超過2個月仍有一段距離，因此預期政府推出額外遏抑樓價措施前，需要更多時間去評估私人住宅市場情況。

目前二手樓市成交處於6年高位，但4月已見頂，目前二手樓買家正在「消化」樓價升幅，而非飛撲入市。

摩根稱，過去12個月，香港人口淨減少8.7萬人，較原先估計為多，雖然樓價及人口變動過去的關聯度不大，樓價較受貨幣政策所影響，但相信政府會小心處理樓市問題，避免引發樓市劇烈波動。

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