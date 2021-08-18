阿富汗民眾爬牆入喀布爾機場 疑遭塔利班槍擊（多圖）

自塔利班重奪阿富汗政權後，阿富汗民眾憂慮極端伊斯蘭教統治重臨，紛紛逃離當地。有民眾周二於社交平台Twitter發布影片，表示有阿富汗民眾嘗試爬牆進入首都喀布爾機場時，被一名塔利班武裝分子槍撃，幸好未有受傷。

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阿富汗最大媒體集團MobyGroup，集團董事之一的莫赫塞尼 （Saad Mohseni）周二（17日）在Twitter發布一條4秒的影片，其後在Twitter瘋傳及引起討論。

影片顯示，一名阿富汗民眾嘗試爬牆，進入喀布爾機場，當他爬到頂部時，一名身穿全黑、手持長槍，懷疑是塔利班武裝分子的人舉槍指向他。男子隨即高舉雙手，但仍遭到武裝分子槍撃，幸好沒有受傷。

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影片於Twitter上瘋傳，當地有不少媒體亦有轉發，包括阿富汗新聞頻道黎明新聞（Tolo News）。

Twitter影片

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喀布爾繼續陷入混亂，因擔心塔利班重掌政權後，會返回1996年至2001年的極端伊斯蘭教統治的狀態，大量民眾持續逃離當地。

塔利班則持續釋出善意，強調會尊重婦女權利，並於阿富汗建立一個包容政府 。據報喀布爾機場周二已回復正常運作。

責任編輯：郭麗明