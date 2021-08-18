  • 29°C
香港時間 : 2021818日 (三) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗民眾爬牆入喀布爾機場 疑遭塔利班槍擊（多圖）

環球社會熱點 08:05 2021/08/18

分享：

自塔利班重奪阿富汗政權後，阿富汗民眾憂慮極端伊斯蘭教統治重臨，紛紛逃離當地。有民眾周二於社交平台Twitter發布影片，表示有阿富汗民眾嘗試爬牆進入首都喀布爾機場時，被一名塔利班武裝分子槍撃，幸好未有受傷。

塔利班：勢力壯大反映受人民歡迎 承諾特赦政府軍 【下一頁】

阿富汗最大媒體集團MobyGroup，集團董事之一的莫赫塞尼 （Saad Mohseni）周二（17日）在Twitter發布一條4秒的影片，其後在Twitter瘋傳及引起討論。

影片顯示，一名阿富汗民眾嘗試爬牆，進入喀布爾機場，當他爬到頂部時，一名身穿全黑、手持長槍，懷疑是塔利班武裝分子的人舉槍指向他。男子隨即高舉雙手，但仍遭到武裝分子槍撃，幸好沒有受傷。

直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班 【下一頁】

影片於Twitter上瘋傳，當地有不少媒體亦有轉發，包括阿富汗新聞頻道黎明新聞（Tolo News）。

Twitter影片

    點擊圖片放大
    +3
    +2

喀布爾繼續陷入混亂，因擔心塔利班重掌政權後，會返回1996年至2001年的極端伊斯蘭教統治的狀態，大量民眾持續逃離當地。

塔利班則持續釋出善意，強調會尊重婦女權利，並於阿富汗建立一個包容政府 。據報喀布爾機場周二已回復正常運作。

責任編輯：郭麗明

相關文章

為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復
2021/08/17
為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
2021/08/17
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮
2021/08/17
土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮
塔利班：勢力壯大反映受人民歡迎 承諾特赦政府軍
2021/08/17
塔利班：勢力壯大反映受人民歡迎 承諾特赦政府軍
塔利班誓言籌組包容政府 非塔利班成員有望加入
2021/08/17
塔利班誓言籌組包容政府 非塔利班成員有望加入

你可能感興趣

為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復
14:35 2021/08/17
為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
15:20 2021/08/17
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮
17:32 2021/08/17
土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮
網絡熱話 社交平台 阿富汗 Twitter 伊斯蘭教 機場

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間08:00）
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
塔利班指揮官14年獲奧巴馬釋放 成重奪阿富汗中堅
塔利班指揮官14年獲奧巴馬釋放 成重奪阿富汗中堅
640人逼爆運輸機 美軍：一個也不留低
640人逼爆運輸機 美軍：一個也不留低
阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡
阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡
塔利班的來龍去脈 時隔20年重掌阿富汗政權
塔利班的來龍去脈 時隔20年重掌阿富汗政權