  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管浪潮】Tesla擴充中國公關和法務團隊　7月在華銷量大跌7成

股市 18:02 2021/08/17

分享：

【監管浪潮】Tesla擴充中國公關和法務團隊　7月在華銷量大跌7成

Tesla特斯拉（美：TSLA）今年在中國內地不時成為輿論或官媒批評對象，Tesla 7月在中國銷量按月下跌7成，外電引述消息指，Tesla正在內地多個城市增聘公共關係和法務團隊，包括負責處理政府關係事務，與Tesla在美國本土基本解散公關團隊大為不同。

Tesla在招聘微信公眾號發布的職位訊息顯示，公司計劃在北京、上海、廣
州、南京等多個城市招聘若平對外事務職務，工作職責包括政府關係，在上海、南京、深圳、西安和瀋陽招聘公關經理職位。

Tesla創辦人馬斯克在社交平台極為活躍，與外界交流，公司繼而大幅縮減處理對外事務的公關團隊。

外電又指，Tesla也擬加強中國的法務團隊，招聘數據隱私保護律師、反壟斷律師、工程律師和售後律師。

中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員 應對監管部門整頓，可見【下一頁】

Tesla 是首家獨資在中國內地經營的獨資車企，在上海設立超級工場，初期經營和銷情都獲內地政府和民間接受，但今年屢起風波，包括4月被一名車主在上海車展維權，監管部門也在近月約談Tesla 討論汽車質素和安全問題。

據乘聯會資料，Tesla 上月在內地銷售8621輛汽車，按月大減69%，不過Tesla同月從上海工場出口銷售大增至24,347輛汽車，令從中國生產的Tesla 銷售按月僅跌1%。

相關文章：

【億萬富豪】Tesla公布Elon Musk去年零月薪 但累獲市值363億美元認股權

【Tesla股價】渾水Carson Block：不會再沽空Tesla　此前低估了馬斯克吸引投資者及粉絲的能力

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

編輯：麥德銘

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 維權 反壟斷 公共關係

上一篇文章

【新股IPO】圓心科技傳最快本月遞交上市申請、籌至少39億　F輪融資獲騰訊、奧博資本等支持

下一篇文章

【本港樓市】摩通：樓價今年料升逾一成　四大原因料政府不會出招遏樓價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走47億　逾12億沽藥明生物　恒指夜期升12點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走47億　逾12億沽藥明生物　恒指夜期升12點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底