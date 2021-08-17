▲ 【監管浪潮】Tesla擴充中國公關和法務團隊 7月在華銷量大跌7成

Tesla特斯拉（美：TSLA）今年在中國內地不時成為輿論或官媒批評對象，Tesla 7月在中國銷量按月下跌7成，外電引述消息指，Tesla正在內地多個城市增聘公共關係和法務團隊，包括負責處理政府關係事務，與Tesla在美國本土基本解散公關團隊大為不同。

Tesla在招聘微信公眾號發布的職位訊息顯示，公司計劃在北京、上海、廣

州、南京等多個城市招聘若平對外事務職務，工作職責包括政府關係，在上海、南京、深圳、西安和瀋陽招聘公關經理職位。

Tesla創辦人馬斯克在社交平台極為活躍，與外界交流，公司繼而大幅縮減處理對外事務的公關團隊。

外電又指，Tesla也擬加強中國的法務團隊，招聘數據隱私保護律師、反壟斷律師、工程律師和售後律師。

中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員 應對監管部門整頓，可見【下一頁】

Tesla 是首家獨資在中國內地經營的獨資車企，在上海設立超級工場，初期經營和銷情都獲內地政府和民間接受，但今年屢起風波，包括4月被一名車主在上海車展維權，監管部門也在近月約談Tesla 討論汽車質素和安全問題。

據乘聯會資料，Tesla 上月在內地銷售8621輛汽車，按月大減69%，不過Tesla同月從上海工場出口銷售大增至24,347輛汽車，令從中國生產的Tesla 銷售按月僅跌1%。

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編輯：麥德銘