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美國促新政府尊重人權 稱阿富汗政權未正式移交

環球社會熱點 18:15 2021/08/17

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塔利班相隔20年後再次掌控阿富汗，國際社會仍未決定是否支持新政權。美國國務院表示，將會密切關注情勢，並促請阿富汗新政府需要尊重人權，表明不會支持違反基本人權的政府。另外，國務院亦拒絕回應加尼是否還是阿富汗總統。

塔利班：勢力壯大反映受人民歡迎 承諾特赦政府軍 【下一頁】

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一（16日）表示，阿富汗新政府未來必須擁護基本人權，包括所有人女性的人權，美國不會支持不尊重基本人權的國家，並會與國際盟友將會密切關注狀況。

普賴斯亦引述聯合國安全理事會（UNSC）的聲明，指出國際社會對於阿富汗新政府有「決定共識」（decisive consensus），要求新政府必須是由阿富汗人主導，達成阿富汗人共同達成的民族和解。

土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮 【下一頁】

UNSC在聲明強調，阿富汗的衝突完結必須通過一個包容﹑合理﹑持久及理實的政治調停方案，當中必須支持人權，包括女性﹑兒童及少數族裔的權利。UNSC亦呼籲阿富汗各界，需要遵守人權事務的國際慣例及標準。

另外，被問及美國是否依然承認加尼（Ashraf Ghani）為阿富汗總統，普賴斯拒絕回應，僅稱阿富汗目前政府形勢瞬息萬變，需要加尼向美國國務卿釐清狀況，但強調現時權力仍未正式移交。

責任編輯：吳漢培

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