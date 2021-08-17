【5G網絡】會展全面覆蓋5G　應用5G智能機械人當電腦節保安隊長

▲ 香港會議展覽中心首次應用5G智能機械人「Captain C」在香港電腦通訊節當見習保安隊長，即時監測展覽廳大堂的情況，提升保安及營運效率。

5G網絡服務逐漸普及，香港會議展覽中心亦宣布，現已提供全面5G 網絡服務，覆蓋率達至 100%，讓訪客享受更快捷、更穩定的優質網絡體驗。此外，並首次應用5G智能機械人「Captain C」在香港電腦通訊節當見習保安隊長，即時監測展覽廳大堂的情況，提升保安及營運效率。

【5G網絡】「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」 總資助額增至1億並延長申請期

會展中心的 5G 網絡裝設工程已於 2021 年首季完成，會展中心內所有會議及展 覽場地、餐廳及後勤位置，均在覆蓋範圍之內，能為活動主辦機構及訪客提供 更高速和穩妥的連接體驗。因應5G網絡裝設工程的順利完成，以及配合特區政 府的「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」，會展管理公司同時引進 5G 智能機械 人「Captain C」提升營運效率。「Captain C」將 5G 網絡與人工智能技術結合， 能提供遠端控制，有助會展管理公司靈活調配資源，並為活動主辦機構及訪客 提供更服務。

「Captain C」配備 360 度 4K 高清的監察鏡頭、紅外線探測攝像鏡頭，及探測煙 霧及火警的感應系統。它可按預設路線執行任務，巡邏期間每當偵測到異常情況，例如遇到體溫過高或没有佩戴口罩的人士，會即時以5G高速傳送實時影像到保安控制室，以便保安員作出相關行動。針對會展中心活動的不同需要，「Captain C」有助實行防疫或人流管理的措施， 例如播放有關社交距離、人群管理等的語音，以提醒訪客注意安全。

會展管理公司早於 2019 年展開耗資十億港元的「會展中心五年設施提升工程」， 採分階段提升及翻新會展中心的設施及基建。

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責任編輯：蘇穎琪