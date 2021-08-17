【新股IPO】圓心科技傳最快月內遞表申請上市 集資逾5億美元

據《路透社》旗下IFR報道，經營互聯網醫療平台「妙手醫生」的圓心科技最快本月內向聯交所提交上市申請，目前正與里昂及高盛合作，目標集資超過5億美元。稍早前有報道指，圓心科技計劃進行上市前融資，籌集約2億至3億美元。

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圓心科技成立於2015年，總部位於北京，目前已經成為中國互聯網醫療及慢病管理領域獨角獸企業，旗下擁有妙手醫生、圓心藥房、圓心惠保等業務板塊，形成就醫、用藥、支付綜合性服務平台。圓心科技建立創新的診療路徑，並分為「就醫、用藥、支付」三大場景。

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另一方面，圓心科技在8月初完成了超過15億人民幣的F輪融資。本輪融資由紅杉資本中國基金、Springhill、B Capital Group、Hel Ved、Orbimed、UOB、易方達、ABI資本、中銀國際、策資本、中信證券、鯤翎資本、未來啟創、指數資本等聯合投資，指數資本繼續擔任獨家財務顧問。這是繼2020年6月D輪融資和2021年2月E輪融資後，圓心科技完成的又一筆融資。此前，該公司已囊括諸多頂級機構，股東背景涵蓋一級市場和二級市場、TMT和醫療行業、產業資本和財務資本。

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據了解，本輪融資後圓心科技將進一步擴大患者院外服務網絡，為多病種患者定制診後病程管理體系；加速數碼化醫院網絡的構建，構建患者服務入口，為患者提供院內院外、綫上綫下一體化的全周期診療解決方案；進一步開發多病種多形態的商業健康險產品，滿足用戶多層次的醫療健康保障訴求；打造連接患者、醫生、醫院、藥企和保險的IT系統和數據體系，建設數字化基礎設施。

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記者：張以正