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土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮

環球社會熱點 17:32 2021/08/17

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土耳其政府表示該國與伊朗邊境的圍牆即將竣工，料有效打擊難民非法入境。

塔利班攻入首都喀布爾，重奪阿富汗政權，大批民眾爭相逃離阿富汗。土耳其政府表示該國與伊朗邊境的圍牆即將竣工，料有效打擊難民非法入境，包括由伊朗進入土耳其的阿富汗難民。

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土耳其正於邊境修建一道長約295公里的圍牆。土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）周日（15日）赴邊境視察圍牆施工進度，向記者表示圍牆工程已接近完成，工人已挖了近150公里長的壕溝，為邊境據點提供額外支援。

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阿卡爾表示警方已調派憲兵與特種作戰部隊到邊境加強防守，也安排約千輛配備熱像夜視儀器的偵察車到邊境。

塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街 【下一頁】

土耳其反對派稱有大量阿富汗難民非法入境土耳其。阿卡爾駁斥上述説法，強調土耳其政府會加強邊境工作，讓外界更清楚「土耳其邊境不得擅越」這一點。

與此同時，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）向邊境部隊發表演説。埃爾多安指土耳其正處於艱難時刻，除了接連出現洪水和山火等天災之外，還要面對謠言紛擾。

埃爾多安稱大家要戰勝謠言，指出部隊可憑藉圍牆守住邊境各個出入口，來保障國家安全。

責任編輯：鄭錦玲

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