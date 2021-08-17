  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私有化】創興銀行私有化議案　將於30日法院會議及EGM表決

股市 17:26 2021/08/17

分享：

【私有化】創興銀行私有化議案　將於30日法院會議及EGM表決

由控股股東越秀集團提出私有化的創興銀行 （01111） ，將於8月30日舉行法院會議及股東特別大會，由股東投票表決私有化議案。創興銀行今日逆市創新高，以全日最高位20.7元收市、漲0.2%，成交550萬元。

若私有化議案獲得通過，創興銀行將於生效日期向合資格股東，按每股20.8元註銷及剔除，同時撤銷其上市地位，結束27年上市地位。

受私有化消息刺激，創興銀行股價節節上升，註銷價的溢價幅度，已經由今年5月停牌前收市價溢價約51%，收窄至最新的0.48%。

越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行　涉資約51億元、創興復牌飈升46%破頂｜詳見【下一頁】

越秀集團重申，創興銀行計劃在中國成立一間全資附屬公司，發展新的核心業務，以提升作為全國性銀行的地位，並因此估計未來數年需要龐大股本資金。若創興銀行透過現有上市平台發行大量新股份進行集資，將會攤薄其資產淨值及每股盈利，對股價造成一定壓力。

而且，考慮到創興銀行流通性長期偏低，而且2018年第二次供股後，股價一直低於供股價，自去年4月起股價更大部分時間低於11元。

若私有化建議獲批，股東將可以20.8元註銷及套現現金。越秀集團續指，由於集團已持有創興銀行74.97%已發行股本，故不大可能有其他全面要約或其他收購股份的建議，且越秀集團表明不會提高註銷價或股份獎勵要約價。因此，若計劃或建議失效，股東中短期內不大可能出現另一套現機會。

【業績】創興銀行上半年純利按年增33%　宣派中期息每股0.11元　理財通將與內地股份制銀行合作｜詳見【下一頁】

相關文章：

【大灣區】創興銀行預告推大灣區一手樓按揭　最快今年底正式推出

【業績】富邦銀行上半年淨溢利按年增近7倍

港股 本地銀行股 收購 創興銀行（01111） 停牌 供股 私有化 銀行 中國

下一篇文章

【業績】港華燃氣純利按年增34%、不派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌435點穿二萬六　科技股領跌阿里巴巴、騰訊跌逾4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌435點穿二萬六　科技股領跌阿里巴巴、騰訊跌逾4%（不斷更新）
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底