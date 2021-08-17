▲ 【私有化】創興銀行私有化議案 將於30日法院會議及EGM表決

由控股股東越秀集團提出私有化的創興銀行 （01111） ，將於8月30日舉行法院會議及股東特別大會，由股東投票表決私有化議案。創興銀行今日逆市創新高，以全日最高位20.7元收市、漲0.2%，成交550萬元。

若私有化議案獲得通過，創興銀行將於生效日期向合資格股東，按每股20.8元註銷及剔除，同時撤銷其上市地位，結束27年上市地位。

受私有化消息刺激，創興銀行股價節節上升，註銷價的溢價幅度，已經由今年5月停牌前收市價溢價約51%，收窄至最新的0.48%。

越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行 涉資約51億元、創興復牌飈升46%破頂｜詳見【下一頁】

越秀集團重申，創興銀行計劃在中國成立一間全資附屬公司，發展新的核心業務，以提升作為全國性銀行的地位，並因此估計未來數年需要龐大股本資金。若創興銀行透過現有上市平台發行大量新股份進行集資，將會攤薄其資產淨值及每股盈利，對股價造成一定壓力。

而且，考慮到創興銀行流通性長期偏低，而且2018年第二次供股後，股價一直低於供股價，自去年4月起股價更大部分時間低於11元。

若私有化建議獲批，股東將可以20.8元註銷及套現現金。越秀集團續指，由於集團已持有創興銀行74.97%已發行股本，故不大可能有其他全面要約或其他收購股份的建議，且越秀集團表明不會提高註銷價或股份獎勵要約價。因此，若計劃或建議失效，股東中短期內不大可能出現另一套現機會。

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