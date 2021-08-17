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【公關大娜移@iM網欄】內地生久經磨練 湧港發展旺樓市

名人薈萃 17:24 2021/08/17

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「圍城外的人想進來，圍城裡的人想出去」。錢鍾書這句話不僅代表婚姻，更是這城裡不少人當下的心聲。聽地產代理說，今年夏天內地來港讀研的學生似乎多了不少，七、八月份東鐵沿線及大專院校附近的物業湧現內地生搶租潮，部分更「一炮過」豪付全年12期租款。以大圍名城約500呎三房單位、月租$24,000為例，四位學生「閒閒地」就進貢給業主$288,000，相當和味。

有樓收租，房東固然得益歡喜。大批學生勇進，大專院校及政府也在竊笑。統計處上周公布香港今年中較去年同期人口減近九萬人，原來那邊廂，年輕的新血源源南下補充人力的流失。本地院校向內地及海外學生敞開大門，前者佔逾一半，從前北邊的精英以北大清華復旦一流大學為主，現在已覆蓋大江南北。

一場颶風捲走了不少資深教師，這個暑期過後，據說每間中小學的校員室都出現了好幾張空凳。以一直密密招收內地生的教育大學為例，部分在學優材實習期間已獲學校的聘書，可見業界求才若渴。

內地生與港孩的經歷殊不一樣，不少人自中學起遠離家鄉，出外求學，到讀完大學，早就習慣四海為家。他們來港或遠赴海外深造，待人處事表現獨立成熟，單單從找房子這件事，管中窺豹，足見其淡定從容。一切由網路推進，透過微信、房托網、港漂圈⋯⋯自行找房東和中介洽商，爽快者線上看房隨即落訂；心細如塵者會委托同校的師兄姐現場走一轉，再拍板簽約。

租市裡的內地生遠比本地客直爽，不糾結於單位的裝潢佈置，只求地點便利、傢俱和基本家電齊備，拎包入住即可。他們的行李喼麻雀雖小，卻有百鳥歸巢的氣勢，令人咋舌：迷你廚具、被褥床套、衣衫鞋襪、食品調料、電訊設備⋯⋯一應俱全。一到埗火速已聯動天網地網，行李速遞上門、天貓淘寶京東貨品送到家、網銀賬戶迅即開通，這些各歸其位的生活智慧，都是南征北戰的日常練就而來。

作為成年人，值得好好學習這些赤子之心，摒棄城𥚃城外的執念，沒有劃地為牢，走到那裏都是海闊天空，圍城內外皆可快速扎根，安身立命。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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