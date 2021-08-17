【智取英文@iM網欄】10個 dse英文必學詞彙

上一篇文章
【騰訊700】騰訊周三放榜 光大新證伍禮賢：次季增長或放慢 建議420至450元長線吸納
很多學生經常問我一個問題，怎樣先可以在paper 1 和paper 2 奪得高分？其實學習語言並沒有捷徑，只能一點一滴地累積，正所謂積沙成塔，而英文詞彙 (Vocabulary) 便需要同學一點一滴地累積。同學未能在paper 1 和paper 2 奪得高分，當然有著不同原因，而其中一個原因是同學詞匯量不足，以致不明白文章內容。因此，今日想同大家分享10個dse英文必學詞彙，希望可以幫助準備考dse的同學，奪得理想的分數。
這個字經常在文章中出現，解作適當，是一個形容詞。另外，同學也可在 paper 2 使用。
好多同學認識 Beneficial (有益的)，但是 Beneficiary 又識唔識呢？這個字解作受益人，是一個名詞。
同樣地， 好多同學都認識 Stop (停止)，但是大家又識唔識Stop的同義詞 Cease？這個字也是解作停止，是一個動詞。
同樣地， 好多同學都認識 Start (開始)，但是大家又識唔識 Start 的同義詞 Commence？這個字也是解作開始，是一個名詞。
相信大家都會認識 Consider，但是 Contemplate 又識唔識呢？這個字解作仔細考慮，是一個動詞。
好多同學都識 Important，但是 Crucial 又識唔識呢？這個字解作重要的，是一個形容詞。
大家都識寫 Ten years，但是大家又識唔識 Ten years 的同義詞 Decade？這個字解作十年，是一個名詞。
除了 Harmful 解作有害，Detrimental 也是一個解作有害的形容詞。
除了 Decrease 解作減少，Diminish 也是一個解作減少的動詞。
好多同學會寫 Solve the problem，其實都可以寫 Eliminate the problem。Eliminate也是有解決的意思。
以上10 個詞匯也是經常在 Paper 1出現，或者可以在 paper 2使用。
如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!
作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
更多智取英文的文章請按此。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！