【智取英文@iM網欄】10個 dse英文必學詞彙

很多學生經常問我一個問題，怎樣先可以在paper 1 和paper 2 奪得高分？其實學習語言並沒有捷徑，只能一點一滴地累積，正所謂積沙成塔，而英文詞彙 (Vocabulary) 便需要同學一點一滴地累積。同學未能在paper 1 和paper 2 奪得高分，當然有著不同原因，而其中一個原因是同學詞匯量不足，以致不明白文章內容。因此，今日想同大家分享10個dse英文必學詞彙，希望可以幫助準備考dse的同學，奪得理想的分數。

Appropriate ( 適當)

這個字經常在文章中出現，解作適當，是一個形容詞。另外，同學也可在 paper 2 使用。

Beneficiary ( 受益人)

好多同學認識 Beneficial (有益的)，但是 Beneficiary 又識唔識呢？這個字解作受益人，是一個名詞。

Cease ( 停止)

同樣地， 好多同學都認識 Stop (停止)，但是大家又識唔識Stop的同義詞 Cease？這個字也是解作停止，是一個動詞。

Commence ( 開始)

同樣地， 好多同學都認識 Start (開始)，但是大家又識唔識 Start 的同義詞 Commence？這個字也是解作開始，是一個名詞。

Contemplate ( 仔細考慮)

相信大家都會認識 Consider，但是 Contemplate 又識唔識呢？這個字解作仔細考慮，是一個動詞。

Crucial ( 重要的 )

好多同學都識 Important，但是 Crucial 又識唔識呢？這個字解作重要的，是一個形容詞。

Decade ( 十年 )

大家都識寫 Ten years，但是大家又識唔識 Ten years 的同義詞 Decade？這個字解作十年，是一個名詞。

Detrimental ( 有害的)

除了 Harmful 解作有害，Detrimental 也是一個解作有害的形容詞。

Diminish ( 減少)

除了 Decrease 解作減少，Diminish 也是一個解作減少的動詞。

Eliminate ( 消除)

好多同學會寫 Solve the problem，其實都可以寫 Eliminate the problem。Eliminate也是有解決的意思。

以上10 個詞匯也是經常在 Paper 1出現，或者可以在 paper 2使用。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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