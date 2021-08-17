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【置業故事】懶理有人出高價　為幫年輕人上車　淘大業主不惜減價賣樓

股樓投資 17:26 2021/08/17

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為了幫助年輕買家上車，有業主不惜減價，甚至拒絕其他買家出高價認購。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園P座高層7室，實用面積285平方呎，一房間隔，外望樓景，原叫價540萬元放盤，日前減價17萬元，以523萬元易手，實用呎價約18,351元。（置業故事見下圖）

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鮑允中續指，買家睇中上述屋苑一房單位後，遇上其他客戶以更高價搶盤，但團隊最終以真誠打動業主，業主除了不反價，更願意減價17萬元，冀助年輕買家上車。 

據悉，原業主於1995年10月，以約132萬元購入上述單位，持貨26年，現轉手帳面賺約391萬元，物業期內升值約3倍。鮑允中續指，屋苑本月累計7宗二手成交，平均實用呎價約17,789元，而屋苑現有約105個單位放售，叫價由479萬元至850萬元不等。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 淘大花園 利嘉閣 九龍灣

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