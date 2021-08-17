【中國恒大 3333】 許家印卸任恒大地產董事長 恒大系股價續挫

據內媒報道，國家企業信用信息公示系統中顯示，中國恒大（03333）旗下恒大地產今日（17日）進行相關工商登記變更，該公司董事長即日起由許家印變更為趙長龍，總經理及法人代表也從柯鵬變更為趙長龍，其目前職位為恒大物業執行董事兼副董事長。

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消息指，恒大集團發言人表示，是次變更是恒大地產借深深房（深：000029）回歸A股終止後的正常變動，未涉及具體管理架構及股權變化。不過在恒大地產的官方網頁，許家印仍是恒大地產董事長。而據恒大物業2020年年報顯示，現年56歲的趙長龍於2003年9月加入恒大，自2017年11月起擔任恒大地產董事。

恒大系未止瀉，恒大收報5.29元，跌4.3%，恒大物業（06666）報6.42元，跌8.7%，恒大汽車（00708）報12.62元，跌5.1%，恒騰網絡（00136）報4.15元，跌4.2%。

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記者：郭秀慧