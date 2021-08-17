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【業績】港華燃氣純利按年增34%、不派中期息

股市 17:23 2021/08/17

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港華燃氣（01083）公佈上半年業績。

港華燃氣 （01083） 收市後公佈上半年業績，期內純利按年增34%，至7.78億元。每股基本盈利按年升30%，至26.21港仙。跟去年一樣，擬不派中期息。港華燃氣周二（17日）升3.6%，報5.14元。

集團期內營業額為77.7億元，按年增39.7%。集團整體燃氣銷售量強勁反彈32%，至72.6億平方米，主要因內地經濟加快恢復，帶動能源需求快速回升。當中，工業售氣量佔集團總售氣量50%，按年增41%至35.9億立方米。商業售氣量則按年增28%至9.18億平方米，佔集團總售氣量13%。

由於整體售氣量上升，銷售管道燃氣及能源營業額錄得65.1億元，按年增40%。燃氣接駁業務表現亦見好，期內接駁費按年增20%至9.03億元，同期新增綜合接駁客戶達21萬戶。

另外集團表示，已於今年7月向上海燃氣增資47億元人民幣，目前集團已持有上海燃氣的25%股權，該公司在上海本地燃氣市場佔有率超過9成。

集團指，上半年業務發展開局良好，展望全年，集團將充份把握內地經濟復蘇、清潔能源消費需求擴大，以及城市燃氣行業轉型發展的機遇，擴大業務發展規模。

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 港華燃氣（01083）

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