【大行點睇】下半年樓價升勢料放緩 滙豐更睇好寫字樓收租股

香港樓價8月創新高，今年以來升近8.6%，滙豐發表報告指，樓價方向與升勢大約與預期一致，預計今年下半年樓價將會上升，但升勢將會減慢，預計全年樓價升幅達9%，明年樓價則再升5%至10%。

該行指本地樓價升勢受經濟反彈的支持，加上今年8月按息低至1.4%，利好置業需求，參考近期政府賣地計劃，短期單位供應進一步降低，將支持樓價。在本地地產股來看，以風險回報計寫字樓收租股將更加吸引，其中包括太古地產 （01972） ，另外該行認為開發商的驚喜已不大，預期發展商將會加快推盤，受惠樓價升勢盈利將提高，其中新地 （00016） 及信置 （00083） 短期可售項目最多，將最為受惠。而零售收租股則已反映未來兩年的上行周期。

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