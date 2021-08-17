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【搜游食誌@iM網欄】和平小飯店 實惠平民美食

名人薈萃 17:25 2021/08/17

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隨著奧運落幕，未知大家可有失落感？香港運動員取得歷史最好成績，算是為全港市民在疫情及國安法的陰霾中，帶來久違的喜訊！

 

張家朗在花劍項目首先摘金，全城鼓舞。

奧運期間，常到北角人人和平小飯店用饍，過了午饍高峰，小飯店就寧靜下來，可靜心收看奧運直播或精華片斷，算是獎勵自己，令人振奮的娛樂。一口一口啖啖食那荷葉籠仔鹹蛋肉餅蒸飯，好滿足，盛惠$65的午餐，加配湯及飲品，是實惠有質素的食物。

 

皇牌推介本地蜂蜜叉燒

可能和平小飯店的皇牌是古井燒鵝和本地蜂蜜叉燒，豬肉貨源特優，小店將一道家常菜稍加點心思，不單提升味道，用餐時亦不會感到只是一碟無情感的糊口午餐，即叫即蒸，夏日食這個飯，荷葉香氣特別醒神。

 

荷葉籠仔咸蛋肉餅飯，實惠有品質。

肉餅滿滿在籠仔飯面上，視覺上有量感，如果用上鮮咸蛋黃帶著黃油蒸肉餅就滿分了，惜只用乾制鹹蛋黃。肉餅的質感好可口，不是絞肉機碎至纖維盡斷的肉靡，優質冰鮮貨的豬肉，用心醃製，尚帶點肉香、肉汁滲入飯中；因蒸飯，米飯比較乾爽，不是軟糯口感，食起來，爽口不膩，另一番飯味。

 

古井燒鵝絕對不輸米芝蓮級推薦的燒臘名店。

家居港島時，我們算是常客，遷居九龍兩年多，未有想到樓面姐姐仍記得我這張面孔。細兒子和外子最愛食古井燒鵝，什麼宋代宮廷秘方，無從考究，用上柴燒的烤法，倒是可以從那鵝油遇上柴燒的木熏煙味，就是其靈魂，沒有過濃柴火煙熏味，無失去廣東燒味的「甜」香特色！鵝肉柔軟、香滑、皮脆就必然，皮下的油脂豐盈有度，又不太肥，甘香可口，就是喜歡吃港式燒味那份「脂香」！

 

晚市的燉湯不算是驚喜，但推介的手法，值得讚許，強調選用歐洲入口礦泉水燉煮，倍感清甜的燉湯，特意強調不放鹽調味，付上喜瑪拉雅山粉紅岩鹽，由食客按個人口味調放，緊隨「個人化」的市場趨勢。

 

冰肉鳳肝豬肉配子薑的舊日平民美食 - 串燒金錢鷄。

推薦大家一道舊式平民經典「上菜」，暫且放下「健康」的顧慮，淺嚐1件半件，無礙身體健康，值得預訂古法串燒金錢雞，一嚐舊日生活貧困的基層市民，如何體驗他們的平民美食。燒臘店東今昔皆用砂糖和玫瑰露酒將五花腩頂層「冰肉」醃製至半透明而爽實的肥膏，配上一層豬肉，一層雞肝相夾，子薑和冰肉，油脂、肉汁、醬料在燒製過程中融合，咬一口，那股肉香、脆口冰肉、甜香鳳肝，真是令人回味此民間特色美食。

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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