【樓市現象】不想幫人供樓　租客豪花逾千萬做業主

二手樓價指數於上周五（13日）創新高，對市場或多或少有心理影響，部分租客因此加快入市，怕遲買更貴。

美聯物業劉念滿說，長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積554平方呎，三房間隔，景觀開揚，方正企理，加上位置方便，故一直不乏租客，據悉單位原叫價1,148萬元放盤，其後獲買家承接，而原業主見新買家有誠意，故遂降價49萬元，終以1,099萬元易手，實用呎價約19,838元。代理續說，買家為租客，租樓多年，因不想再幫人供樓，故決定轉租為買。

據了解，原業主於2010年10月，以510萬元購入上址，持貨新11年，現帳面大賺約589萬元，物業期內升值約115%。

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