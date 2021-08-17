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【樓市現象】不想幫人供樓　租客豪花逾千萬做業主

股樓投資 17:39 2021/08/17

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二手樓價指數於上周五（13日）創新高，對市場或多或少有心理影響，部分租客因此加快入市，怕遲買更貴。 

美聯物業劉念滿說，長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積554平方呎，三房間隔，景觀開揚，方正企理，加上位置方便，故一直不乏租客，據悉單位原叫價1,148萬元放盤，其後獲買家承接，而原業主見新買家有誠意，故遂降價49萬元，終以1,099萬元易手，實用呎價約19,838元。代理續說，買家為租客，租樓多年，因不想再幫人供樓，故決定轉租為買。    

據了解，原業主於2010年10月，以510萬元購入上址，持貨新11年，現帳面大賺約589萬元，物業期內升值約115%。 

延伸閱讀【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 長沙灣 宇晴軒 美聯物業

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