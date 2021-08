【周大調富格曲@iM網欄】周大調富格曲電影配樂大師 為電動車「配樂」

Hans Zimmer,德國電影配樂大師,曾參與音樂製作及配樂的電影超過150部,其中包括荷里活巨作 <魔盜王> Pirates of the Caribbean series,<帝國驕雄> Gladiator,<獅子王> The Lion King,<潛行凶間> Inception,<達文西密碼> The Da Vinci Code,<天使與魔鬼> Angels & Demons 及 <神探福爾摩斯> Sherlock Holmes 等。Hans Zimmer 自小接觸古典音樂,擅長將現代電子音樂元素融入傳統管弦樂之中。他的作品往往巧妙地打破傳統曲式及和聲的規範,充滿時代感。多年來,Hans Zimmer 獲獎無數,4度獲得格林美獎,3屆全英古典音樂獎,2項金球奬。1995年,憑 <獅子王> The Lion King,榮獲奧斯卡最佳原創配樂殊榮。

近年,除了電影配樂之外,Hans Zimmer 還參與汽車設計,為著名德國汽車品牌 BMW 的電動車「配樂」。

自2019年起,Hans Zimmer 與 BMW Group 的首席音響工程師 Renzo Vitale 合作,參與汽車研發及聲響設計。意大利音響工程師 Renzo Vitale 可謂多才多藝,擁有音響工程博士學位,同時亦是一名藝術家、鋼琴家及作曲家。Renzo Vitale 表示,最初加入 BMW 時,主要工作在於減低汽車發出的聲音。沒想到,隨著電動汽車的發展,今時今日,他要做剛剛相反的事情,為汽車加上各種各樣的聲效。

眾所周知,電動車行駛時都比較寧靜,為保障行人安全,個別汽車品牌會為電動車加上引擎聲,讓行人提高警覺。今次,兩大電子音樂巨頭 Hans Zimmer 與 Renzo Vitale 的合作,當然不是簡單配上一貫的引擎聲,而是創造一系列特殊聲效,致力提升駕駛樂趣。

為了提高駕駛者的享受,車廂內置多達24部揚聲器,部分揚聲器更直接放在司機椅背上,以加強真實感。特別編製的音響效果會隨著駕駛員的操作、行車速度及車廂外的空氣流動而改變。汽車更設有不同的音效模式:Comfort mode、 Sport mode 及 Eco Pro mode,以不同的音響果效襯托各種駕駛風格。

首席汽車設計師 Domagoj Dukec 表示,設計師不只是設計汽車,而是設計一種獨有的體驗、享受。在全新設計的汽車中,駕駛者不單享受駕車的樂趣,還可以創製自己的樂章,自己的交響曲。

男人的浪漫,不只是豆腐火腩飯。

▲ Hans Zimmer ©️BMW Group

▲ Hans Zimmer 和 Renzo Vitale ©️BMW Group

▲ ©️BMW Group

▲ Hans Zimmer ©️BMW Group

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

