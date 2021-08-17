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【周大調富格曲@iM網欄】周大調富格曲電影配樂大師 為電動車「配樂」

名人薈萃 18:24 2021/08/17

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Hans Zimmer，德國電影配樂大師，曾參與音樂製作及配樂的電影超過150部，其中包括荷里活巨作 <魔盜王> Pirates of the Caribbean series，<帝國驕雄> Gladiator，<獅子王> The Lion King，<潛行凶間> Inception，<達文西密碼> The Da Vinci Code，<天使與魔鬼> Angels & Demons 及 <神探福爾摩斯> Sherlock Holmes 等。Hans Zimmer 自小接觸古典音樂，擅長將現代電子音樂元素融入傳統管弦樂之中。他的作品往往巧妙地打破傳統曲式及和聲的規範，充滿時代感。多年來，Hans Zimmer 獲獎無數，4度獲得格林美獎，3屆全英古典音樂獎，2項金球奬。1995年，憑 <獅子王> The Lion King，榮獲奧斯卡最佳原創配樂殊榮。

近年，除了電影配樂之外，Hans Zimmer 還參與汽車設計，為著名德國汽車品牌 BMW 的電動車「配樂」。

自2019年起，Hans Zimmer 與 BMW Group 的首席音響工程師 Renzo Vitale 合作，參與汽車研發及聲響設計。意大利音響工程師 Renzo Vitale 可謂多才多藝，擁有音響工程博士學位，同時亦是一名藝術家、鋼琴家及作曲家。Renzo Vitale 表示，最初加入 BMW 時，主要工作在於減低汽車發出的聲音。沒想到，隨著電動汽車的發展，今時今日，他要做剛剛相反的事情，為汽車加上各種各樣的聲效。

眾所周知，電動車行駛時都比較寧靜，為保障行人安全，個別汽車品牌會為電動車加上引擎聲，讓行人提高警覺。今次，兩大電子音樂巨頭 Hans Zimmer 與 Renzo Vitale 的合作，當然不是簡單配上一貫的引擎聲，而是創造一系列特殊聲效，致力提升駕駛樂趣。

為了提高駕駛者的享受，車廂內置多達24部揚聲器，部分揚聲器更直接放在司機椅背上，以加強真實感。特別編製的音響效果會隨著駕駛員的操作、行車速度及車廂外的空氣流動而改變。汽車更設有不同的音效模式：Comfort mode、 Sport mode 及 Eco Pro mode，以不同的音響果效襯托各種駕駛風格。

首席汽車設計師 Domagoj Dukec 表示，設計師不只是設計汽車，而是設計一種獨有的體驗、享受。在全新設計的汽車中，駕駛者不單享受駕車的樂趣，還可以創製自己的樂章，自己的交響曲。

男人的浪漫，不只是豆腐火腩飯。

Hans Zimmer ©️BMW Group

Hans Zimmer 和 Renzo Vitale ©️BMW Group

©️BMW Group

Hans Zimmer ©️BMW Group

 

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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