【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先

因應Delta變種病毒廣泛傳播，美國已批准為免疫功能較弱民眾接種疫苗加強劑。美國當局正考慮會否擴大加強劑接種人群，美國傳媒報道，專家或最早本周建議普通民眾打加強劑。報道指，美國當局將建議完成疫苗接種8個月後才需要打加強劑。

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《紐約時報》引述消息人士報道，美國政府或最快於本周作出建議，推薦所有年齡民眾接種第3針疫苗，希望讓所有已接種2劑輝瑞疫苗（Pfizer）或Moderna疫苗人士知道，他們需要額外保障才足以對抗現時肆虐美國的Delta變種（即印度變種）。

當局仍需待美國食品藥物管理局（FDA）正式批准後，才會開始為民眾接種。據悉，當局已決定讓完成接種8個月或以上人士打加強劑，最快或在9月中開打。至於接種強生疫苗的民眾仍需等待，加強劑建議需要等到強生提交兩劑疫苗數據作審核。

美國授權打第3針疫苗加強劑 限免疫功能差者（第二版） 【下一頁】

有指，加強劑的配方與民眾當初接種疫苗一樣，療養院居民、醫護人員及急救人員會是首批接種人士，然後是老人家，再來會為普通民眾接種。

有關時間表仍有變數，輝瑞周一（16日）剛向FDA提交加強劑數據，顯示明顯有效及安全，但測試仍在第一階段臨床實驗，而Moderna的實驗進度亦差不多。

責任編輯：李俊儀