塔利班：勢力壯大反映受人民歡迎 承諾特赦政府軍

塔利班重掌阿富汗政權，當地民眾人心惶惶，憂慮極端統治重臨。塔利班上周進攻喀布爾時已預期勝劵在握，並阿富汗人民發表講話，宣布其和平意圖，強調會特赦政府軍。塔利班於聲明中更指，部隊能迅速發展正代表塔利班成員受阿富汗民眾歡迎。

塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離 【下一頁】

俄羅斯塔斯社引述伊朗半官方媒體學生通訊社（ISNA）指出，阿富汗恐怖組織塔利班於上周進攻首都喀布爾（Kabul） 前夕，向阿富汗人民發表公開講話。塔利班向人民保證，在進攻當地城市期間不會傷害平民，呼籲他們無須逃離家園，更指如果有所謂的塔利班成員襲撃民眾，必須要向組織報告，會作進一步處理。

塔利班同時向曾與塔利班對抗的民眾及政府軍釋出善意，表示他們無需害怕，雙方可和平相處，強調將會特赦政府軍人，並承諾國家及私人財產不受侵犯。

塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街 【下一頁】

此外塔利班於聲明亦指，部隊於短期間內成功進攻多個城市，正是塔利班在當地受歡迎的象徵。事實上，阿富汗不少城市包括東部重鎮賈拉拉巴德不戰而降，塔利班最終於周日（15日）成功成功奪得喀布爾，宣布戰爭結束。

責任編輯：郭麗明