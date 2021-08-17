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【新股IPO】騰訊音樂避風頭 傳暫緩今年來港上市計劃

股樓投資 17:09 2021/08/17

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近期內地政策接連出擊，受影響的企業遍及各行各業，當中騰訊（00700）可謂處於風眼位置。國家市場監督管理總局上月對騰訊及其關聯公司作出行政處罰決定，責令採取30日內解除網上獨家音樂版權等處罰。

引述《日經》報道，騰訊音樂因應市場波動及內地監管線上平台等，騰訊音樂暫緩今年底前來港集資50億美元（約390億港元）的上市計劃。據悉，騰訊音樂已聘請摩根大通、摩根士丹利等安排上市，惟有關準備工作近日已逐漸放緩。

商湯科技傳在未來數周申請在港上市 集資最多156億元，【見下頁】

今年初，騰訊音樂盛傳年內在港第二上市，有望成為港交所（00388）去年放寬企業WVR以來首隻以企業WVR架構掛牌的中概股。不過，《日經》引述知情人士指，騰訊音樂管理層傾向推遲新市計劃至明年，希望屆時市況和監管壓力均有所緩解。

延伸閱讀：太古連升第7日　獲花旗上調目標價　指大部分負面因素已反映在股價上

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另一方面，騰訊音樂剛公布第二季盈利下跌12%至8.27億元人民幣，調整後每股美國存託股票的盈利為0.66元人民幣，高於預期的0.62元人民幣；收入增長15.5%至80.1億元人民幣，不及市場預期的81.3億元人民幣。綫上音樂季內付費用戶增長41%至6,620萬個，受惠於公司與環球音樂、索尼音樂及其他唱片公司達成的許可協議，從而擴大音樂庫。

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 騰訊音樂（美：TME） 港股 IPO

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