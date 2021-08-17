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【友邦業績】友邦績佳逆市升3%　券商稱新業務價值增長優於預期

股市 16:37 2021/08/17

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券商普遍指友邦業績好過預期

友邦 （01299） 今早開市前中期業績，券商對業績看法正面，普遍認為友邦新業務價值增長好過預期。友邦今日逆市造好，收報96.95元，升3.1%，成交41.92億元。

友邦中期業績詳細睇，可見【下一頁】

大摩形容友邦業務強勁，年化新造保費增長加上利潤率擴張帶動第二季新業務價值增長，次季新業務價值按年增長可能達25%以上，令上半年明顯高過市場預期，而較強的基礎溢利亦令派息增長優於預期。友邦中國新業務價值增幅為15%，令打破友邦中國會如其他內險同業般增長放慢的看法。大摩維持友邦「增持」評級，目標價130元。

高盛認為，友邦新業務增長強勁，除了因為銷售回復及費用超支減少外，亦由於保障型產品在整產品結構中佔有更高比例，以及東盟市場利潤率擴張。高盛續指，情況反映友邦強勁的分銷能力，與保障型產品為主、多元化的增長模型的韌性。有見為此，雖然變種病毒可能會影響友邦下半年的復甦步伐，但該行仍有信心友邦可繼續創造強勁價值。高盛維持友邦「確信買入」評級，目標價113元。

花旗亦表示，友邦新業務價值增長好過該行預期，相信市場會對友邦優於預期、新業務全面復甦的業績持正面態度。花旗重申對友邦的「買入」評級，目標價116元。

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