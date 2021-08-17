順豐收購嘉里物流進入要約接納階段 股東迎價值兌現良機

上週四（12日），順豐控股（深：002352）收購嘉里物流（00636）51.5%股份的現金部分要約正式開始，要約期至9月2日。是次要約獲市場看好，除了雙方公司戰略合作利好業務發展，另一受益者是嘉里物流的股東，要約為其現有股東提供了兌現重大價值的絕佳機會，不僅要約價格溢價高，而每股特別股息7.28元亦更加吸引，但需要注意只有要約成功後，股東才可獲派發特別股息。

順豐控股此次發出的是自願性現金部分要約，要約價格為每股18.8元，以及每股特別股息7.28元，股東批准及接納要約後每股可獲得26.08元的現金。現金總價值相較嘉里物流截至交易公告前最後交易日（2021年2月4日）的連續30個交易日在港交所的平均收盤價溢價約56.22 %，獨立財務顧問和獨立董事會委員會支持這項交易，並建議股東接受部分要約，以及期權持有人接受期權收購建議。

過往大多數上市公司收購案例的經驗表明，要約存在誘人的套利機會，但一旦交易失敗，股價將會有大幅下跌的風險。嘉里物流現時股價正處於上市以來的歷史高位，這顯然是本次交易預期推動，若交易最終落空，投資者大概率也將承擔相應風險。如果要約無法達成，股價很有可能會回到要約今年2月順豐控股收購其股份的公告發出前的18元以下水平，而長期來看亦擔憂嘉里物流未來發展。

順豐入主嘉里物流是其國際化佈局的一步，嘉里物流核心業務包括綜合物流、國際貨運代理及供應鏈解決方案，且建立起以香港為本部，橫跨六大洲遍及全球的網絡，包括位於大中華及東盟地區的最大規模之一的配送網絡和樞紐業務。對於順豐而言，無疑是不可多得的上佳選擇。

嘉里物流近年來在抵禦市場競爭和實現長期可持續增長方面或面臨重大挑戰，要約完成後可獲順豐多方位支持。市場均看好是次合作，兩者協同效應可為雙方發展提供支持，嘉里物流和順豐在重點區域和能力方面具有很強的互補性。交易完成後，嘉里物流的定位將會是順豐在國際擴張的主要工具。而作為順豐的子公司，嘉里物流有望進一步提升在中國內地的認可度並擴大其影響力。

交易完成後，嘉里物流管理層將會留任。嘉里物流將繼續使用嘉里商標和名稱，保留清晰的品牌標識和文化。通過此次收購，順豐控股將擁有在岸和離岸上市平台，實現更靈活的資本規劃。雙方共贏的局面落實需時，可長期觀望，當前股東可考慮先接受要約避開短期波動的風險，落袋為安，未來再擇機進行投資。

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