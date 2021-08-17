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【大行點睇】除香港外其他地區已超越2019年同期 高盛維持看好友邦股價破百

股樓投資 16:35 2021/08/17

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友邦保險 （01299） 公布業績後，獲高盛唱好，指公司中期業績勝市場預期，上半年所有市場新業務價值均錄得強勁增長，除了香港外，均超越2019年上半年的水平。除了銷售反彈及開支降低外，高盛更指友邦產品組合轉移至保障類產品，現佔新業務價值約60%。

高盛指，友邦分銷能力強，保障類產品帶動多元化增長，即使下半年或受疫情影響，高盛仍對公司成功應對挑戰，因此維持公司「買入」評級，目標價維持113元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 買入 目標價 新業務價值 銷售 友邦保險（01299）
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