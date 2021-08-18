  • 30°C
香港時間 : 2021818日 (三) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】港男抱怨自己資歷愈久 愈被人罵　網民：工作開心很重要

理財智慧 11:00 2021/08/18

分享：

在職場待得越久，理論上員工就會被社會和公司磨去稜角，變得處事圓滑。但也不是一定會是這樣，理論永遠和現實有點出入。近日有網民於網上討論區發文，指自己經常被人罵。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

網民看到樓主的境況，安慰他，「可能是上司過分，喜歡罵人」、「如果是我，我就不忍了！工作開心也很重要！」等。他們又稱與時勢無關，現在的00後也不能罵，同事更要和他們裝友好。

【樓市熱話】綠表一直轉不到居屋 港男嘆交公屋雙倍租很「甘」 網民：無老人家唔好預計會抽到【下一頁

另外，有人認為是工作不適合樓主，他應該要分析一下是自己不能適應還是同事或老闆太差，「知道原因才能決定怎樣做！」

有網民覺得樓主似是被寵壞了，父母和周圍的人都在縱容他，令他出現現在的心態，直言：「你心態不改就無得救！」而且，被罵才會越做越好。

【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場活動 職業生涯 職場文化 網上討論區

下一篇文章

【著數優惠】香港寬頻推日日有獎抽活動 非用戶每天中午12時可免費搶優惠 贏取一年免費光纖寬頻服務及現金券

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機