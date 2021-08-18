【職場熱話】港男抱怨自己資歷愈久 愈被人罵　網民：工作開心很重要

在職場待得越久，理論上員工就會被社會和公司磨去稜角，變得處事圓滑。但也不是一定會是這樣，理論永遠和現實有點出入。近日有網民於網上討論區發文，指自己經常被人罵。

網民經歷：

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網民看到樓主的境況，安慰他，「可能是上司過分，喜歡罵人」、「如果是我，我就不忍了！工作開心也很重要！」等。他們又稱與時勢無關，現在的00後也不能罵，同事更要和他們裝友好。

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另外，有人認為是工作不適合樓主，他應該要分析一下是自己不能適應還是同事或老闆太差，「知道原因才能決定怎樣做！」

有網民覺得樓主似是被寵壞了，父母和周圍的人都在縱容他，令他出現現在的心態，直言：「你心態不改就無得救！」而且，被罵才會越做越好。

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責任編輯：張瑋婷