【異動股】閱文中期虧轉盈 惟沽盤湧現 股價倒跌逾一成

閱文集團（00772）昨日（17日）收市後公布上半年業績，受惠早年收購的電視劇製作公司新麗傳媒毋須再作減值，期內公司權益持有人應佔溢利10.8億元（人民幣，下同），去年同期則虧損33億元；收入43.4億元，按年增加33.2%。閱文中績虧轉盈，惟今日（17日）見沽盤湧現，今早高開報73元欠承接，掉頭倒跌，一度急挫13%低見62.6元，創逾5個月低位，收市報64.65元，仍跌10.6%，成交急增至7.1億元。

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績後大摩降閱文目標價，並指在閱文免費閱讀變現上仍持審慎態度，而IP業務發展仍需時，因此維持其「與大市同步」評級，與此同時，考慮到內容監管的不確定性下，新麗傳媒以外IP業務估值下降，將目標價由80港元降5%至76港元。

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記者：郭秀慧