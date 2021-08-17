  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】閱文中期虧轉盈 惟沽盤湧現 股價倒跌逾一成

股樓投資 16:28 2021/08/17

分享：

閱文集團（00772）昨日（17日）收市後公布上半年業績，受惠早年收購的電視劇製作公司新麗傳媒毋須再作減值，期內公司權益持有人應佔溢利10.8億元（人民幣，下同），去年同期則虧損33億元；收入43.4億元，按年增加33.2%。閱文中績虧轉盈，惟今日（17日）見沽盤湧現，今早高開報73元欠承接，掉頭倒跌，一度急挫13%低見62.6元，創逾5個月低位，收市報64.65元，仍跌10.6%，成交急增至7.1億元。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價一度挫逾6%創新低【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

績後大摩降閱文目標價，並指在閱文免費閱讀變現上仍持審慎態度，而IP業務發展仍需時，因此維持其「與大市同步」評級，與此同時，考慮到內容監管的不確定性下，新麗傳媒以外IP業務估值下降，將目標價由80港元降5%至76港元。

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

異動股 經濟 目標價 成交 閱文集團（00772）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　