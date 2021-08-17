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【疫市營商】酒店業前景向好？　新酒店陸續出現

商業 16:30 2021/08/17

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新冠肺炎疫情爆發逾一年，民眾在新常態下都希望恢復日常活動。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，民眾在新常態下都希望恢復日常活動，部份地區的酒店業亦見復甦，有相關企業更計劃推動新項目和擴大業務。綜合外媒報道，Choice Hotels Asia-Pac擴大業務，增設3家分別位於墨爾本和阿德萊德的新酒店。

【阿富汗】Facebook刪除塔利班及有關帳戶　禁支持塔利班內容

Choice Hotels Asia-Pac新設3家酒店
新酒店分別為Comfort Apartments Royal Gardens、Econo Lodge North Adelaide和Comfort Hotel Adelaide Meridien。事實上，Choice Hotels Asia-Pac決定開新酒店，皆因發現生意見復甦。據悉，今年第二季度的直接線上預訂量，與2019年同期比較增長95%。

【疫市營商】惠譽首次將Hyatt評級調為「BBB-」　惟看好收購Apple Leisure Group

賭場收入增　擬擴充酒店客房
此外，總部位於拉斯維加斯的Full House Resorts，都考慮擴大酒店的業務。例如為Bronco Billy's Casino和Chamonix Casino的酒店，增加更多客房。倘若實行，這兩個項目合共將增加酒店的規模，至370房間。

Full House Resorts有這個計劃，皆因5月1日放寬賭場限制後，收入增長35%。其行政總裁Daniel Lee曾分享，正研究向有關部門申請許可，擴充業務。並解釋由於市場有需求，這是一個好的發展機會。

【美國疫情】Delta變種病毒無礙開學消費　料銷售額將超過7千億

責任編輯：馬意文

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