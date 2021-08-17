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【有相睇】九龍塘豪宅　實用巨廳　業主4年蝕近800萬

股樓投資 17:28 2021/08/17

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）上周五（13日）突破歷史高位，但市場仍錄蝕讓成交，兼且來自傳統豪宅地段的九龍塘區，若計及其他雜項費用，估計原業主實蝕約800萬元。 

美聯物業鍾坤文說，雲門2座高層A室，實用面積1,465平方呎，四房間隔，去年5月連車位放盤，最初叫價6,800萬元，但未獲買家承接，故只好多次減價，及至近日，終以5,500萬元易手，實用呎價約37,543元。換言之，放盤逾一年累積減1,300萬元，減幅近兩成。據了解，業主想減持套現。

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資料顯示，原業主於2017年4月以5,998萬元購入上址，持貨約4年，現帳面蝕約498萬元，若連使費計，料實蝕約800萬元。從代理提供的相片可見，單位開則實用，盡顯豪宅氣派，而且外望開揚景致。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 雲門 九龍塘 美聯物業

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