【新股IPO】證監會上季盈餘升36%　季內審閱120宗IPO申請大增五成

▲ 證監會第二季審閱了120宗新上市申請，較首季增加五成

證監會發表4至6月份《季度報告》，盈餘1.43億元，按季增長36.2%，收入亦增29%至5.34億元。期內審閱了120宗新上市申請，較首季增加五成，按年亦升46.3%，包括5宗來自具有不同投票權架構的公司的申請，及14宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

產品方面，證監於季內認可了公開發售的39隻單位信託及互惠基金（包括17隻在香港註冊成立的基金）、兩項與投資有關的人壽保險計劃、一隻房地產基金及24項非上市結構性投資產品。首兩隻交易所買賣基金（ETF）已於6月在聯交所及上海證券交易所互掛。

證監會廉署早前進行聯合行動拘5人，詳見【下一頁】

季內證監收到2695宗照申請，當中包括42宗機構申請，按季及按年分別增19.5%及60%。截至6月底，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,527，其中持牌機構的數目為3,174家。證監於第二季對持牌機構進行了71次深入視察，以查核它們遵守監管規定的情況。

證監季內因應股價及成交量的異動，提出了2,319項索取交易及帳戶紀錄的要求；並對四家機構及三名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額為500萬元，包括德意志證券亞洲、穎翔證券及中庸資本。

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