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【業績】富邦銀行上半年淨溢利按年增近7倍

股市 16:49 2021/08/17

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富邦銀行公佈中期業績。

富邦銀行公佈中期業績，期內淨溢利為1.99億元，按年增長6.78倍。受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長帶動，該行淨利息收入按年增5%至6.38億元，淨息差上升5個基點，至1.3%。

富邦銀行表示，淨溢利上升，主要因第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損減少。該行第一及第二階段的貸款減值虧損按年跌85%，至1200萬元，第三階段則按年跌1.25億元，減值虧損總額為1.35億元，按年跌44%。截至6月底，減值貸款覆蓋率達88%。

非利息收入按年升34%至2.08億元，營運收入按年增11%。平均股本回報率從0.35%升至2.72%，平均資產回報率由0.05%上升至0.35%。

截至6月底，總資產按年增1%至1130億元，客戶貸款總額按年增1%至560億元，存款按年增2%至780億元。貸存款比率從去年12月底的68.7%，下降至6月底的68.4%。

普通股權一級資本比率及一級資本比率均為16.6%，總資本比率為18.66%，平均流動性維持比率處於68.98%的穩健水平。

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編輯﹕賴奕羚

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