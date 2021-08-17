財經台今日精選（2021年8月17日） 股市 18:15 2021/08/17 分享： 財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 今日「財經台」精選短片： 阿富汗局勢利好油價？中海油（00883）點睇？ 舜宇2382業績後股價造好 愈升愈有追不追？ 航運股逆市前進 哪隻航運股值得看好？ 【潛力股精選】張智威：煤氣（00003） 更多財經資訊節目，登入「財經台」 今日節目足本版↓ 下午3時45分－ET講股通 下午1時00分－石Sir午市閒談 上午11時55分－ET午市精點 上午9時00分－ET開市直擊 上午7時00分－ET財經早點1分鐘 欄名 : 財經台今日精選 最新專欄文章 更多 財經台今日精選（2021年8月16日） 2021/08/16 財經台今日精選（2021年8月16日） 財經台今日精選（2021年8月13日） 2021/08/13 財經台今日精選（2021年8月13日） 財經台今日精選（2021年8月12日） 2021/08/12 財經台今日精選（2021年8月12日） 財經台今日精選（2021年8月11日） 2021/08/11 財經台今日精選（2021年8月11日） 財經台今日精選（2021年8月10日） 2021/08/10 財經台今日精選（2021年8月10日） 經濟 股票 金融