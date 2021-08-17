  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財經台今日精選（2021年8月17日）

股市 18:15 2021/08/17

分享：

財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

今日「財經台」精選短片：

阿富汗局勢利好油價？中海油（00883）點睇？

舜宇2382業績後股價造好　愈升愈有追不追？

航運股逆市前進　哪隻航運股值得看好？

【潛力股精選】張智威：煤氣（00003）

更多財經資訊節目，登入「財經台

今日節目足本版↓

下午3時45分－ET講股通

下午1時00分－石Sir午市閒談

上午11時55分－ET午市精點

上午9時00分－ET開市直擊

上午7時00分－ET財經早點1分鐘

欄名 : 財經台今日精選

最新專欄文章 更多

財經台今日精選（2021年8月16日）
2021/08/16
財經台今日精選（2021年8月16日）
財經台今日精選（2021年8月13日）
2021/08/13
財經台今日精選（2021年8月13日）
財經台今日精選（2021年8月12日）
2021/08/12
財經台今日精選（2021年8月12日）
財經台今日精選（2021年8月11日）
2021/08/11
財經台今日精選（2021年8月11日）
財經台今日精選（2021年8月10日）
2021/08/10
財經台今日精選（2021年8月10日）
經濟 股票 金融

上一篇文章

【阿富汗變天】罌粟大國經濟恐崩潰　未來經濟靠稀土？

下一篇文章

【教育股風暴】新東方創新低　北京市政委落實「雙減」禁資本化運作（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走47億　逾12億沽藥明生物　恒指夜期升12點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走47億　逾12億沽藥明生物　恒指夜期升12點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底