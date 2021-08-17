【新股IPO】美因基因赴港申請上市　傳計劃集資23.3億

▲ 美因基因遞交上市申請 傳計劃集資23.3億

中國基因檢測平台公司美因基因（Mega Genomics）向港交所遞交上市申請，據市場消息指，公司初步計劃集資3億美元（折合約23.3億元），中信建投為獨家保薦人。

美因基因主要專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務，目前就這兩方面已經制定89項多維度已商業化的檢測解決方案。除現有服務組合外，公司於產品管線中亦正在開發八種IVD（體外診斷醫療器材）候選產品。

截至今年6月30日，其自2016年成立以來，進行了超過1000萬次基因檢測，2020年平均每月進行超過23萬次。若以2020年進行的檢測量計算，公司現時是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平台。若單計消費級基因檢測市場，按2020年收益計算，公司在該市場的市佔率達34.2%。

美因基因今年上半年期內溢利達3531.4萬元（人民幣，下同），按年增長6%，期內收入達9683.1萬元，去年同期約為1.03億元。

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記者：梁安琪