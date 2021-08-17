  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】美因基因赴港申請上市　傳計劃集資23.3億

新股IPO 16:13 2021/08/17

分享：

美因基因遞交上市申請　傳計劃集資23.3億

中國基因檢測平台公司美因基因（Mega Genomics）向港交所遞交上市申請，據市場消息指，公司初步計劃集資3億美元（折合約23.3億元），中信建投為獨家保薦人。

美因基因主要專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務，目前就這兩方面已經制定89項多維度已商業化的檢測解決方案。除現有服務組合外，公司於產品管線中亦正在開發八種IVD（體外診斷醫療器材）候選產品。

截至今年6月30日，其自2016年成立以來，進行了超過1000萬次基因檢測，2020年平均每月進行超過23萬次。若以2020年進行的檢測量計算，公司現時是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平台。若單計消費級基因檢測市場，按2020年收益計算，公司在該市場的市佔率達34.2%。

美因基因今年上半年期內溢利達3531.4萬元（人民幣，下同），按年增長6%，期內收入達9683.1萬元，去年同期約為1.03億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】商湯科技擬未來數周在港遞交上市申請　傳集資最多約156億元

【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛

記者：梁安琪

港股 集資 IPO

上一篇文章

【友邦業績】友邦中期新業務價值按年增長22%　中期息增8.6%至38仙、績後升逾3%（第二版）

下一篇文章

【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌435點穿二萬六　科技股領跌阿里巴巴、騰訊跌逾4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌435點穿二萬六　科技股領跌阿里巴巴、騰訊跌逾4%（不斷更新）
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元