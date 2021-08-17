【理財智慧】技術分析入門——何為上升軌？

相信大家經常會在財經新聞或相關文章中看見股價的上升軌／下降軌，但到底如何辨別上升軌或下降軌呢?又如何根據這些趨勢線做出買賣策略呢?本文先解釋上升軌。

上升軌（上升通道）:

顧名思義，上升軌是指股價走勢呈上升的趨勢，由此形成上升軌。這些趨勢線是由趨勢線衍生而來的。

上升軌的升成，是先連接股價升浪的各個低點，而在其上畫出一條連接股價升浪的各個高點，兩條趨勢線一般會接近平衡，則為上升通道。這類上升軌的繪畫不宜過於傾斜，亦反映股價在不斷地反覆向上，屬利好的形態。

實例：

▲ 來源：tradingview

上圖為贛鋒鋰業（01772）的周線圖。圖中可見，贛鋒鋰業的股價由2019年9月起至2020年1月29日，一直沿著上升通道而上，偶在跌破（2019年11月18日），都會很快收復，形成洗盤現象。到2020年1月29日，股價跌破上升軌，但在下周馬上收復，更馬上加速升穿上升軌。此時股票已成為市場或坊間的熱話，成交量大增，大户推升股之餘更趁機出貨，也預示漫長的升勢終結在即。

從贛鋒鋰業的上升軌實例，也可明瞭上升軌的買賣策略。簡單而言，當股價跌穿或升穿上升軌時，便應考慮離場。如是趨勢投資者，自然是等待趨劫被正式打動才考慮獲利離場，若是短炒投機者，則可在上升通道的低點買貨，在高位沽貨，甚至順勢沽空。而從贛鋒鋰業的實例中，尾段更有一段消耗性急升的走勢，可小量高追買入，再繪畫一條短期的上升軌預示股價走勢。

▲ 騰訊（00700）的股價圖。2016年底至2017年底也沿著上升通道上升，最後也有一個消耗性急升走勢，終結股價的升浪。來源：tradingview

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編輯：黃銳