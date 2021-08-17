買美股需繳30%股息稅 兩招應對解決稅務問題

由於香港沒有設資本利得稅及股息稅，很多投資者轉投美股時都會忽視當地投資稅收。事實上，根據美國稅務條例，非美國藉投資者不用繳付資本利得稅，但香港投資者買美股則需繳付股息的30%，派息將會在派發前已經扣除。

【美股知識】美股4大指數介紹（2）

不過，並非所有美股都需徵收股息股，一些海外上市企業、但有在美國掛牌的股份，也就是美國存託憑證（ADR）便不會徵收美國股息股。這是因為這些公司的上市地位位於海外，因此只會按原屬國家的法規徵稅。

在海外主要國家中，英國、新加坡也不會徵收任何股息稅，故投資於上述兩個國家的ADR，便不會被預扣股息稅。現時美國掛牌的英國ADR中，市值最大的便是全球最大綜合礦業公司BHP、當中GHP過去5年的股息複合增長率便達14.87%，預測今年股息率為5.19%。

不過，既然投資美股，當然希望投資於美國企業，如果只因股息稅而只投資海外ADR，便有因噎廢食之嫌。因此，另一個應對股息稅的方法並不是「避開」股息稅，而是學懂「擁抱」股息稅，如果公司股息長遠增長，股息回報已蓋過交給美國政府的稅收。

不過，要選擇長遠股息具增長的企業也非易事，這種被稱為「股息貴族」現在買少見少。在標普500指數中，只有66隻成份股在過去連續25年也增加派息。而在港股的恒生指數中，更沒有一家企業可在過去25年能增加派息。

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