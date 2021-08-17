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【新股IPO】商湯科技傳在未來數周申請在港上市 集資最多156億元

股樓投資 16:20 2021/08/17

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人工智能企業商湯科技(SenseTime)傳了多時要來港上市，最新消息指，公司計劃在未來幾星期向聯交所遞交上市申請，目標集資約10億至20億美元（約78億至156億港元），並已委聘滙豐及中金公司負責處理是次上市事宜。報道指，由於商湯科技被美國列入實體名單，嚴格限制了其與美國公司開展業務合作，故此次IPO並無美資投行參與。

不過，對於有關申請上市傳聞，公司回應指，商湯科技自成立以來致力於推動人工智能賦能百業，對於市場傳聞不予置評，並感謝市場關注。

小紅書啟動新一輪融資　估值超100億美元，【見下頁】

稍早前，有傳商湯科技正探討A+H股上市計劃，並預期集資最高30億美元，由於香港新股上市審批較科創板快，故預期商湯科技將會先在香港上市，再推進在科創板掛牌。商湯科技目前的投資者包括阿里巴巴（09988）、五源資本（前稱晨興資本）、淡馬錫、軟銀願景基金、華興資本、中金公司、IDG資本等。

延伸閱讀：大摩警告記憶體產業「寒冬將至」 芯片股急挫

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商湯科技全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自內地；公司創辦人香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗創辦。早前，瑞信中國前CEO唐臻怡將加盟商湯科技擔任副總裁。

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記者：張以正

人工智能 創新科技及應用 港股 IPO
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