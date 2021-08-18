【職場熱話】女上司因名字而拒請求職者 網民感嘆：「女人最叻為難女人」

面試不成功總有不同的原因，例如開價太高公司不滿意，有更好的求職者、甚至最後決定不請人等。求職者無從得知千奇百趣的理由，只覺得是自己的問題，每次失敗都十分失落。近日有網民於網上討論區發文，指公司不請求職者的原因是名字問題。

網民經歷：

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雖然看似上司不請人的理由十分荒唐，但原來有不少網民有相同的經歷。例如「我舊公司也試過因為名字而不請人，亦有同事要因為工作而改名」，「我和部門上司也撞名字，她在面試時直接問我能不能改名字，我也改了。」等，不過亦有大方上司不介意撞名字。

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網民覺得撞英文名其實很正常，大不了就學外國人加一個字作分別，大的就加Senior，小的就加Junior，問題解決。他們又感嘆該求職者是真的倒霉，「女人最叻為難女人。」

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責任編輯：張瑋婷