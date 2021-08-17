【騰訊700】騰訊周三放榜 光大新證伍禮賢：次季增長或放慢 建議420至450元長線吸納

騰訊（00700）將於周三（18日）公布中期業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，預測騰訊第二季總收入為1,380億元（人民幣，下同），按年增長20%，而投資支出增長則導致利潤增長較收入增長為低，預期集團期內按非國際會計準則利潤按年增加12%至15%。

騰訊今日（17日）股價收報435元，跌4.1%，成交額189億元。

他指出，雖然內地有意縮減未成年人士的遊戲時間，惟以騰訊第二季重點遊戲項目的流入收入來看，料期內遊戲收入將維持在首季約435億元左右，按年則錄得增長13% ；網絡廣告方面，經歷今年首季按季下跌後，預期第二季相關收入將回升至230億元左右，由於去年較低基數效應，此部分預期錄得按年增長24%；而金融科技及企業服務收入則將錄得按年增長37%至410億元左右。

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他認為，騰訊近季業績增長出現放緩，一方面由於去年較高基數收入，另一方面在競爭增強、投資支出加大所致。惟集團經歷顯著股價調整後，目前仍具較高中長線投資價值。 投資者可於420至450元區間逢低吸納，一年目標價520元。

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記者：李兆明