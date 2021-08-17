  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊周三放榜 光大新證伍禮賢：次季增長或放慢 建議420至450元長線吸納

股樓投資 17:23 2021/08/17

分享：

騰訊（00700）將於周三（18日）公布中期業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，預測騰訊第二季總收入為1,380億元（人民幣，下同），按年增長20%，而投資支出增長則導致利潤增長較收入增長為低，預期集團期內按非國際會計準則利潤按年增加12%至15%。

騰訊今日（17日）股價收報435元，跌4.1%，成交額189億元。

他指出，雖然內地有意縮減未成年人士的遊戲時間，惟以騰訊第二季重點遊戲項目的流入收入來看，料期內遊戲收入將維持在首季約435億元左右，按年則錄得增長13% ；網絡廣告方面，經歷今年首季按季下跌後，預期第二季相關收入將回升至230億元左右，由於去年較低基數效應，此部分預期錄得按年增長24%；而金融科技及企業服務收入則將錄得按年增長37%至410億元左右。

【延伸閱讀】【大行點睇】野村料科技股第四季回升 首選騰訊及阿里等6股【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

他認為，騰訊近季業績增長出現放緩，一方面由於去年較高基數收入，另一方面在競爭增強、投資支出加大所致。惟集團經歷顯著股價調整後，目前仍具較高中長線投資價值。 投資者可於420至450元區間逢低吸納，一年目標價520元。

同場加映：【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

經濟 Fintech 騰訊

上一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】內地生久經磨練 湧港發展旺樓市

下一篇文章

【智取英文@iM網欄】10個 dse英文必學詞彙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　