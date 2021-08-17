【大行報告】券商普遍滿意舜宇半年表現　舜宇降全年手機鏡頭出貨增長目標至介乎5%至10%

▲ 摩根士丹利稱，舜宇光電產品毛利率勝預期，整體業績亦向好

舜宇光學 （02382） 績後股價反覆，券商普遍滿意舜宇上半年盈利表現。花旗指，由於手機市場需求疲弱，舜宇管理層調低手機鏡頭全年出貨量增長預測，由原本15%至20%，調低到5%至10%，手機攝像模組全年增長目標則維持於20%至25%，車載鏡頭全年增長目標價則由原本的20%至25%，調升到30%至25%；全年盈利料優於去年。

摩根士丹利稱，舜宇光電產品毛利率勝預期，整體業績亦向好，但手機及車載鏡頭出貨疲弱，加上鏡頭升級緩慢，或對舜宇下半年增長及毛利率構成壓力，維持目標價208元，評級「增持」。

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瑞信表示，舜宇上半年毛利率按年增5.5個百分點至24.9%，與該行預期相若，上半年光電產品銷售增長3%，主要由效率提高，但產品單價因華為高價產品減少而下跌。瑞信預期8月份付運的動力會增加，車載鏡頭亦會於9月逐步改善，維持273元目標價。

大和：舜宇仍是行業首選

大和認為，舜宇上半年業績再次證明公司在行業間擁有領導地位，也有強勁的執行力，但基於手機需求在疫情下仍確在不確定性，全年出貨仍有壓力。大和稱，即使下半年需求有下行風險，隨未來數月有新型號手機推出，相信手機鏡頭銷售會逐步改善，股價回調是好的買入機會，看好舜宇長線前景，維持「買入」，重申舜宇是行業首選。

里昂指，舜宇半年純利高於市場預期，收入符合預期，旗下三大業務毛利率均見明顯改善，車載鏡頭業務亦如預期推進，重申「買入」，予目標價291港元。

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