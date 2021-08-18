【理財智慧】投資私募基金 收益比公營基金高？

私募投資基金（以下簡稱私募基金），又稱私人股權投資，是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權投資基金、資產配置類私募基金。私募證券基金主要投資於公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及中國證監會規定的其他資產；私募股權投資基金主要投向未上市企業股權、上市公司非公開發行或交易的股票以及中國證監會規定的其他資產；資產配置類私募投資基金，主要採用基金中基金的投資方式，主要對私募證券投資基金和私募股權投資基金進行跨類投資。

私募投資基金有以下特點：

一、向少數特定對象募集，投資目標可能更有針對性，可滿足個別客戶的特殊投資要求。

二、政府對私募基金監管相對寬鬆，投資方式更加靈活。

三、相較公營基金，私募基金不必定期披露詳細投資組合，隱蔽性高，受市場追蹤的機會較低，投資收益可能更高。

四、通常實行合夥人制度，有效降低所有權及經營權分離下的委託代理風險。

私募投資基金運作主要階段：

一、私募基金姓「私」

不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和佈告、傳單、短信、微信、博客和電子郵件等方式向不特定對象宣傳推介。

二、私募基金要登記備案

各類私募基金管理人均應當向基金業協會申請登記,各類私募基金募集完畢,均應當向基金業協會辦理備案手續。但基金業協會的登記備案,不構成對私募基金管理人投資能力、持續合規情況的認可;不作為對基金財產安全的保證。

三、私募基金非「債」

私募基金不得向投資者承諾資本金不受損失或者承諾最低收益，私募基金往往不具有固定收益證券之特點。

四、私募投資重「匹配」

私募基金投資確立了合格投資者制度，從資產規模或收入水平、風險識別能力和風險承擔能力、單筆最低認購金額三個方面規定了適度的合格投資者標準。同時，監管制度要求對投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估,並由投資者書面承諾符合合格投資者條件;要求私募基金管理機構自行或者委託第三方機構對私募基金進行風險評級,選擇向風險識別能力和風險承擔能力相匹配的投資者推介私募基金;要求投資者如實填寫風險調查問卷,承諾資產或者收入情況;要求投資者確保委託資金來源合法,不得非法彙集他人資金投資私募基金。

五、私募運作要「透明」

制定並簽訂基金合同，充分揭示投資風險；根據基金合同約定安排基金託管事項,如不進行託管,應當明確保障私募基金財產安全的製度措施和糾紛解決機制；堅持專業化管理、建立防範利益衝突和利益輸送；按照合同約定如實向投資者披露信息。

資料來源：中國證券監督管理委員會

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責任編輯：陳澤熙